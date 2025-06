Bairro Arquipélago Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

“O nível de água que antes era suportável, agora não está suportando", diz morador das ilhas sobre comportamento do Jacuí após enchente de 2024

Percepção de quem vive na região mais suscetível a cheias é de que, mesmo com menos chuva, o rio está enchendo mais, mudando as referências que se tinha antes da tragédia do ano passado