Novo ônibus 100% elétrico com capacidade para 150 passageiros entra em operação em Porto Alegre

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), o ônibus irá realizar seis viagens no sentido Norte- Sul, com início no Terminal Triângulo, na Avenida Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre, e outras cinco no sentindo Sul-Norte, a partir do terminal na Rua Peri Machado, no bairro Praia de Belas. Em média, serão cerca de 170,5 quilômetros percorridos por dia.