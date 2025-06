Nível do Guaíba ultrapassa cota de inundação nas ilhas de Porto Alegre

EPTC bloqueou trânsito na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada. Gabriel Dias / Agência RBS

Após dias de muita chuva, o sol voltou a aparecer em Porto Alegre. Apesar do tempo firme, a manhã deste sábado (21) ainda teve avanço das águas na região das Ilhas. Conforme a atualização mais recente, realizada às 14h, pela Defesa Civil Municipal, a régua instalada na Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago, marcou 2m41cm. Às 6h, o nível do Guaíba atingia 2m39cm. Ambos os valores ultrapassam a cota de inundação do local, que é de 2m20cm.

A água subiu cerca de 30 centímetros da tarde de sexta-feira até a manhã de sábado. De acordo com a Defesa Civil, a elevação se deve às movimentações da água do Guaíba em função do vento, que diminuiu de intensidade.

Ruas e residências foram invadidas pela inundação. O trânsito na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, uma das mais atingidas pela cheia, foi bloqueado pela EPTC. A Avenida Presidente Vargas também registrava pontos com acúmulo de água nesta manhã.

A prefeitura de Porto Alegre destaca que 81 pessoas tiveram que deixar as casas em todo o município. Destas, 29 foram acolhidas no abrigo montado na KTO Arena, na zona norte, da Capital — antigo Pepsi On Stage.

Apesar da elevação do nível, a Defesa Civil municipal reforça que não há necessidade de evacuação da região das Ilhas por parte da prefeitura, até o momento.