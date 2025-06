Nível do Guaíba sobe mais de 30 centímetros em 14 horas

Régua de medição na Usina do Gasômetro se aproxima dos 2m50cm.

O nível do Guaíba continua subindo em razão da chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (16). Nas últimas 14 horas, a elevação foi de 31 centímetros. Segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a régua de medição na Usina do Gasômetro marcava 2m48cm às 10h15min desta quinta-feira (19).