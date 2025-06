Nível do Guaíba pode subir até esta quinta-feira, projetam pesquisadores da UFRGS

Apesar de ter atingido a cota de inundação, água não invade o Cais Mauá. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) emitiu na manhã desta quarta-feira (25) o seu boletim diário sobre a atual cheia projetando que, no pior cenário, o nível do Guaíba seguirá em alta por mais um dia, quando atinge o ponto mais elevado das águas.

Ainda conforme a previsão, as águas do Guaíba começam a baixar ao longo da quinta-feira (26) e seguem a tendência de queda até o fim do mês.

Na projeção, os hidrólogos alertam ainda que, a depender da chuva e do vento previstos para ocorrer entre sexta e domingo, o Guaíba pode apresentar nova alta a partir de 1º de julho.

A previsão dos hidrólogos considera os dados da régua de medição instalada no Gasômetro. Neste ponto da cidade, o nível de inundação é atingido com 3m60cm.

Veja abaixo a íntegra do comunicado desta quarta-feira

"Previsão de níveis do Guaíba (25/06/2025)

O Guaíba apresentou maior elevação nas últimas 24 h, estando em 3,43 metros na régua da Usina do Gasômetro às 9 h e 17 cm abaixo da cota de inundação neste ponto. Na régua do Cais Mauá, o nível do Guaíba já se encontra na cota de inundação.

Os cenários de previsão indicam que os níveis permanecerão elevados ao longo dos próximos dias e da semana que vem. Considerando as chuvas ocorridas nos últimos dias na bacia, podem ocorrer elevações adicionais ficando em torno da cota de inundação na Usina do Gasômetro (3,6 metros). Podem ocorrer oscilações e ondas relacionadas a efeitos dos ventos.

Recomenda-se atenção às chuvas previstas para o final de semana, que poderão manter os níveis elevados ao longo da próxima semana.

Recomenda-se atenção às chuvas previstas para o próximo final de semana, que poderão manter os níveis elevados ao longo da semana que vem.

Recomenda-se atenção especial nas áreas mais baixas e para as orientações da defesa civil.