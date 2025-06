Nível do Guaíba ainda sobe na Região das Ilhas; pico mais crítico é esperado para este sábado

Mais cedo, às 10h, a régua marcava 2m02cm . A cota de inundação no ponto é de 2m20cm.

No local, a água já avança pelas calçadas e chega próximo ao muro das casas, mas sem atingir as residências. Viaturas da Defesa Civil circulam pelo bairro oferecendo abrigo aos moradores. A maioria, no entanto, prefere permanecer nos locais.