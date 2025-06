Neblina atrasa voos no aeroporto de Porto Alegre

Durante parte da manhã deste sábado (7), pousos e decolagens atrasaram no aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre, por causa da neblina . As operações foram normalizadas a partir das 11h.

A Fraport, que administra o terminal, apontou, por nota, que desde a madrugada as condições visibilidade estiveram "abaixo das condições mínimas" de operação, mesmo com todos os equipamentos de auxílio disponíveis (veja nota na íntegra abaixo).

Foram 23 voos que sofreram atraso em embarques ou desembarques, com um cancelamento confirmado, de uma decolagem com destino a São Paulo. Duas viagens previstas para chegar a Porto Alegre foram alternadas para Curitiba e Florianópolis.

O que diz a Fraport

