"Nasci de novo", diz cadeirante arrastado por caminhão em estrada do RS

O homem que foi arrastado em uma cadeira de rodas por um caminhão em uma estrada na Zona Leste de Porto Alegre diz, em entrevista ao g1 e à RBS TV, que precisa "agradecer a Deus não sei quantas vezes" por estar vivo e que "nasceu de novo". O caso aconteceu na segunda-feira (23). Apesar do impacto, ele não teve ferimentos aparentes, apenas dor nas costas, para o que já foi medicado.

O aposentado Luiz Jaeger, de 68 anos, conta que retornava para casa no momento do incidente. Ele tinha ido até um mercado da Lomba do Pinheiro e afirma que costumava fazer esse trajeto pelo asfalto, já que a calçada não tem condições de uso.