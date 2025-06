“Não vou pagar para ver”: moradores deixam Região das Ilhas preventivamente para evitar cenário da enchente de 2024

A tarde desta quinta-feira (19) é marcada por intensa movimentação de carros e caminhões na Ilha da Pintada. Mesmo sem orientação oficial para evacuação, diversos moradores começaram a sair preventivamente das casas mais próximas do Rio Jacuí.

Trechos da Rua Nossa Senhora da Boa Viagem estavam cobertos por água desde o início da manhã. Ao longo do dia, alagamentos foram avançando pela via.

A reportagem de Zero Hora esteve no local. Às 15h20min, a régua instalada dentro do rio, no ponto onde fica o Recanto da Oxum, indicava 1m80cm. Ao meio-dia, a medição estava em 1m72cm.

Moradores da rua se dividiam entre aqueles que já optaram por sair e outros que acreditam que é possível permanecer. Uma parcela também optou por retirar carros e móveis de maior valor.

Muitos relatam que estavam acostumados com a inundação na rua, mas que, com o trauma de maio do ano passado, preferiram prevenir.

— Eu não vou pagar pra ver. Tirei alguns eletrodomésticos. O pouco que ganhei, não quero perder tudo de novo. Vou esperar um pouco mais, mas, assim que piorar, vou para o abrigo. Depois, fica sem condições de ficar em casa — disse Fabiana do Carmo, 50 anos.

Dona de uma lancheria na Rua Capitão Coelho, Elida de Almeida Ramos optou por retirar tudo do estabelecimento.

— Esvaziamos por precaução, porque está para chegar água e a gente não sabe a proporção que vem, porque os rios estão muito assoreados ainda. Então, pode vir uma aguinha, pode, mas pode vir uma água até o teto novamente, e aí pra perder tudo que tu adquiriu, não é fácil pra reconstruir depois — diz, enquanto carregava um caminhão com os pertences.

Leia Mais Bombeiros mantêm buscas a homem que desapareceu após ter carro arrastado por arroio em Candelária

Na Ilha das Flores, Claudia Maria, 33 anos, estava encaixotando o que conseguia. A ideia é ir para uma casa também na região, mas mais longe do banhado.

— A água entrou nos fundos do nosso pátio já. Meu esposo marcou a hora que chegou onde estava a água. Horas depois, já passou bastante. A gente tem medo, porque vem muito rápido. Não queremos esperar — relata Cláudia, ao lado das filhas crianças.