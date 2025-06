MP aponta os 19 bairros de Porto Alegre que podem receber indenização em ação por enchente; veja a lista

Vista aérea mostra a região do Cais Mauá completamente tomada pelas águas do Guaíba, foto de maio de 2024. André Ávila / Agencia RBS

O Ministério Público (MP) anexou — na ação que pede indenização pelos danos da enchente em Porto Alegre — um parecer que aponta as áreas da cidade que deveriam ter sido protegidas pelo sistema de proteção contra cheias, em maio de 2024.

O recorte das áreas supostamente protegidas será decisivo para o pagamento de indenizações em Porto Alegre, caso o MP obtenha vitória na ação. O pedido do MP à Justiça é para que a prefeitura indenize os moradores e empresários que, nessas áreas, foram afetados.

O nome técnico para uma área protegida por um sistema anticheias é pôlder. Segundo o documento do MP, são “áreas de pôlder em Porto Alegre os seguintes bairros da Capital”:

1. Humaitá;

2. São Geraldo;

3. Navegantes;

4. Anchieta;

5. Praia de Belas;

6. Floresta;

7. Farrapos;

8. Santa Maria Goretti;

9. Menino Deus;

10. Cidade Baixa;

11. São João;

12. Centro Histórico;

13. Sarandi;

14. Jardim São Pedro;

15. Jardim Floresta;

16. Azenha;

17. Cristal;

18. Santa Rosa de Lima;

19. Santa Tereza.

O debate judicial sobre as áreas protegidas

“Os agentes autores deixaram de apresentar o elemento mínimo indispensável à prova do fato constitutivo de sua pretensão: a especificação territorial do sistema de proteção”, respondeu a Procuradoria-Geral do Município (PGM), órgão jurídico da prefeitura de Porto Alegre, na ação.

Diante da negativa da prefeitura em informar os bairros protegidos, o Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística do MP produziu o parecer técnico com os 19 bairros que, de acordo com o órgão, deveriam estar protegidos.

“Como a Procuradoria-Geral do Município preferiu adotar uma postura puramente adversarial, indiferente ao princípio jurídico-processual da colaboração, o próprio Ministério Público produziu os dados”, afirmou o MP, ao anexar no processo os mapas com os bairros que não deveriam ter ficado debaixo d’água em 2024.

Entenda o caso

No fim de março, o MP ingressou com uma ação civil pública com objetivo de responsabilizar a prefeitura de Porto Alegre pelos danos causados à população pela enchente. Segundo o MP, as falhas no sistema de proteção contra cheias ocorreram por “omissões cometidas pela prefeitura ao longo do tempo”.

Na ação, o Ministério Público pede que a prefeitura pague uma indenização coletiva de R$ 50 milhões, que devem ser destinados a um fundo e usados para aumento da resiliência da cidade.

O MP também pede que a prefeitura pague indenizações individuais a todos os habitantes e empresários instalados nos bairros que deveriam ter sido protegidos pelo sistema. Caso a Justiça atenda a esse pedido, a delimitação territorial será definidora de quem receberá ou não os valores.

Caso o MP vença a ação coletiva, os possíveis beneficiários da indenização precisarão apresentar as comprovações de danos na chamada fase de execução da ação.

Prefeitura ainda apresentará material de defesa

O dilema jurídico central, em situações como a da enchente de Porto Alegre, é se alguém tem responsabilidade civil pelos danos ou se trata-se de caso de força maior, que não poderia ser impedido. Para o MP, como a enchente de 2024 não ultrapassou a cota de 6 metros do sistema de proteção, há responsabilidade da prefeitura pelos danos.

A ação é assinada pelos promotores Carla Carrion Frós (do Núcleo de Proteção dos Direitos das Vítimas) e Cláudio Ari Mello (do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias).

A prefeitura apresentará, nos próximos dias, a defesa de mérito no processo. Até aqui, a prefeitura se manifestou apenas acerca dos pedidos liminares do MP.