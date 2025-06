Motorista colide com poste na Avenida Loureiro da Silva, em Porto Alegre

Um motorista colidiu com um poste na manhã desta quinta-feira (12) na Avenida Loureiro da Silva, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O acidente foi próximo ao número 1.142, em frente ao Largo Zumbi dos Palmares , em direção à orla do Guaíba.

De acordo com o relato do motorista do veículo, que não se feriu, a batida foi causada pela forte neblina no local no momento da colisão, por volta das 7h.