Melo afirma que nível do Guaíba vai subir, mas risco de inundação se restringe à região da Ilhas 

Hidrólogos ouvidos pela prefeitura de Porto Alegre estimam alta no nível do Guaíba em razão do volume de chuva que atinge o Rio Grande do Sul, com risco de alagamento na região das Ilhas. Não há perspectiva, entretanto, de transbordamento em outros bairros da Capital. A informação foi repassada nesta quarta-feira (18) pelo prefeito Sebastião Melo, em entrevista ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

— Os hidrólogos estão nos dando segurança de que vai ter uma onda no Guaíba, mas não corremos risco de alagamento, com exceção lá das ilhas, onde podemos ter problemas — afirmou Melo.

Às 19h desta quarta, o Guaíba marcava 2m12cm na medição realizada na Usina do Gasômetro. A cota de inundação é de 3m60cm.

Na entrevista, Melo mencionou os alagamentos nos bairros Humaitá e Sarandi e disse que há cerca de 20 pessoas abrigadas na Zona Sul, provenientes da região do Túnel Verde, no bairro Ponta Grossa. Na avaliação do prefeito, a cidade está "sob controle".

Questionado sobre providências tomadas para evitar alagamentos, o prefeito listou o fechamento de três comportas na região central da Capital e a revisão de outras quatro, além do início de intervenções em sete comportas na avenida Castelo Branco. Outra providência citada foi a instalação de geradores em casas de bombas.

— As casas de bombas funcionaram todas, o que não deu vazão é a quantidade de chuva que caiu em determinadas regiões. No Sarandi, das 19h até as 7h choveu 130mm por metro quadrado — justificou.

Perguntado sobre as obras do PAC Seleções anunciadas em 2024 pelo governo federal, que contemplam investimentos de R$ 770 milhões em drenagem da Zona Norte, o prefeito não estabeleceu prazo para as intervenções: