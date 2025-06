Mais livros, mais cultura: o novo momento da Biblioteca Pública do Estado; assista

O novo episódio do Perimetral Podcast recebe Ana Maria de Souza, diretora da Biblioteca Pública do Estado, para uma conversa sobre leitura, cultura e gestão. Desde que assumiu o cargo em 2022, Ana lidera uma verdadeira revolução no prédio histórico da Rua Riachuelo, em Porto Alegre. Sob sua direção, o número de empréstimos literários quase dobrou em 2024, na contramão das estatísticas nacionais que indicam queda nos índices de leitura. E a previsão é de que o número dobre novamente em 2025.