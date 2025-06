Justiça arquiva inquérito contra motoboy que foi detido após ser agredido no bairro Rio Branco, em Porto Alegre

Testemunha registrou Everton algemado enquanto o agressor, ao fundo, sem camisa, conversava com policiais. Renato Levin Borges / Arquivo Pessoal

A pedido do Ministério Público, o 3º Juizado Especial Criminal de Porto Alegre decidiu arquivar o inquérito policial que indiciou o motoboy negro Everton Henrique Goandete da Silva, 40 anos, por lesão corporal após uma briga no bairro Rio Branco, em fevereiro de 2024. O caso ganhou repercussão porque Everton foi detido antes que o agressor, o morador de um prédio do bairro, Sérgio Camargo Kupstaits, de 71 anos.

Na época, houve clamor para que o episódio fosse investigado por racismo. A Corregedoria-Geral indica que não houve excessos nem racismo por parte dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Conforme a investigação, o motoboy costumava aguardar entregas na frente do prédio de Sérgio e os dois já haviam discutido em outros momentos. No dia 17 de fevereiro, Sérgio desceu com um canivete e atacou o motoboy, que reagiu atirando pedras. O caso foi gravado por testemunhas e câmeras de segurança.

A Polícia Civil abriu um inquérito e indiciou os dois por lesão corporal leve. No fim de maio, o Ministério Público se manifestou, com o entendimento de que Everton agiu em legítima defesa e arremessou as pedras na tentativa de afastar o agressor. A Justiça acolheu o entendimento. Um outro apontamento, de que Everton havia resistido à abordagem policial, também já havia sido arquivado.

— Foi reconhecido que não houve resistência. A defesa celebra o entendimento das decisões judiciais. Segue, porém, luta contra o racismo institucional e estrutural — disse o advogado Ramiro Goulart.

Com relação ao outro envolvido, foi realizada uma transação penal, com pagamento de um salário mínimo para encerrar a ação. Na época, ele disse que havia "perdido a cabeça".

Relembre o caso

Uma discussão num bairro de classe média alta em Porto Alegre viralizou nas redes nas redes sociais porque um homem agredido com um canivete chamou a polícia e acabou detido. Ele é o motoboy Everton Henrique Goandete da Silva, 40 anos, que é negro e foi atingido levemente, com a arma branca, por Sérgio Camargo Kupstaitis, homem branco de 71 anos, com quem teve uma discussão. Nas redes sociais, houve clamor para que o episódio fosse investigado por racismo.

Chamados para intervir, policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar detiveram em flagrante Everton por desacato à autoridade, porque consideraram que ele estava agressivo. Sérgio também foi detido em flagrante.

Após serem levados para o plantão de uma delegacia da Polícia Civil, ambos acabaram liberados, para responder pelos delitos em liberdade.

