Instalada CPI do Dmae na Câmara de Porto Alegre

Chamada de "CPI do desmonte do Dmae", comissão terá como foco denúncia de corrupção, manutenção do sistema antienchente e suposta omissão após avisos de servidores

