Incêndio atinge prédio no Centro Histórico, em Porto Alegre

Prédio localizado na Rua Pinto Bandeira foi atingido por incêndio na manhã desta quarta-feira (25). Andrei Laimer Pinheiro / Arquivo Pessoal

Um incêndio atingiu um prédio antigo na Rua Pinto Bandeira, no Centro Histórico, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (25). Dois caminhões do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas no local.

No térreo do edifício, uma loja de tecidos opera há quase 30 anos no ponto. Conforme Maritza, proprietária do empreendimento, há um hotel nos andares superiores.

Conforme o Corpo de Bombeiros, todos os andares do prédio a partir do primeiro piso foram afetados. Ao menos cinco pessoas estavam no hotel no momento do incêndio, mas todas foram retiradas.

— Eu fui na porta da loja, olhei para cima e tinha fumaça. Já corri, chamei os bombeiros e chamei a dona do hotel — conta Maritza.

A origem do fogo ainda não foi esclarecida. Maritza relata que notou as chamas por volta das 8h50min.

— Eu abro a loja às 8h30min. Quando eu abri, não tinha fumaça. Em seguida, varria a loja e quando fui para a frente, começou (o fogo).