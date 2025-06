Ilha da Pintada tem pontos de inundação, mas ainda não há orientação para moradores saírem de casa

Conforme informações da Defesa Civil, no início desta manhã a medição marcava 1m64cm — um aumento de cerca de 15 centímetros desde a noite de quarta (18). Já por volta das 15h20min, a régua se aproximava de 1m80cm. Neste nível, a água cobre alguns trechos da via.

No entanto, com a tendência de aumento no nível do Rio Jacuí nas próximas horas, moradores estão preocupados com a situação. Alguns, inclusive, estão deixando o local por conta própria de forma preventiva.