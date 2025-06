Hotéis e restaurantes se preparam para receber mais de 20 mil corredores na Maratona Internacional de Porto Alegre

Em 2025, número de participantes da maratona crescerá 47% na comparação com a corrida do ano passado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mais de 20 mil pessoas virão à Capital neste final de semana para correr na 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre, edição que será a maior da história do evento. Segundo os organizadores, o crescimento no número de participantes é de 47% na comparação com a corrida do ano passado.

Os ingressos para esta edição esgotaram há dois meses. Dos 25 mil inscritos, 80% são de fora da Capital. A maioria vem de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Também haverá participantes de 28 países. O movimento elevou a ocupação de hotéis e fez com que restaurantes adotem cardápios especiais, como o bufê de massas, para receber os corredores (veja abaixo).

O diretor técnico do evento, Paulinho Stone, lembra que, no ano passado, a corrida foi adiada devido ao fechamento do Aeroporto Salgado Filho. Na ocasião, havia 19,9 mil inscritos, mas apenas 16 mil compareceram na nova data.

— Mesmo comparando com o ano da enchente, é uma quebra de recorde. Havia sido a edição com maior número de participantes. O número de pessoas vindo de fora tem crescido a cada ano. Muitos vêm para combinar o turismo e a atividade esportiva — diz Stone.

— Queremos tornar este evento mais do que uma prova corrida, mas uma homenagem à paixão pelo esporte. Corredores vêm a Porto Alegre para quebrar seus recordes pessoais. Nós, por exemplo, bancamos a hospedagem de atletas de alta performance — diz Márcio Callage, gerente de marketing da Olympikus, patrocinadora do evento desde 2022.

Impacto na rede hoteleira

Segundo o Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPoa), a ocupação está perto de 100%. Sobraram apenas apartamentos com custo maior, que devem ser preenchidos até o final de semana, segundo Roberto Snel, diretor da entidade e gerente na rede Master Hotéis, com unidades no Centro Histórico e na Cidade Baixa.

— Esses hotéis já estão lotados. Já esperávamos este movimento. A maratona se tornou um evento de calendário anual para nós. Para este final de semana, também temos muitas reservas devido a um concurso público que ocorrerá na cidade — diz Snel.

Próximo à largada da corrida, o Hotel Blue Tree Towers Millenium, no bairro Praia de Belas, também está com todos os 159 apartamentos ocupados para o final de semana. Em outro ponto da cidade, o Hotel Hilton, no Moinhos de Vento, servirá o café da manhã às 4h da manhã para atender os corredores, pois as provas começam cedo.

— Normalmente, nosso café é servido às 6h. Neste final de semana, será mais cedo, e o menu será focado na dieta dos atletas, com muitos carboidratos e proteínas. É um evento bastante significativo para a cidade. Acaba gerando um grande aumento na procura pelas reservas — diz a diretora de vendas e marketing do hotel, Cristhianne Galvão.

Hotel Hilton servirá café da manhã mais cedo para os corredores. Yuri Panichi / Hilton Porto Alegre

Reforço nos carboidratos

Dono de restaurantes conhecidos de Porto Alegre, o empresário Edemir Simonetti também se prepara para receber os corredores. A expectativa é de aumento de 10% no movimento de clientes na edição do evento deste ano.

No sábado, um de seus restaurantes, o Guapo, servirá um bufê de massas.

— Antes das corridas, eles consomem muitos carboidratos. Depois, procuram mais os restaurantes do Centro Histórico para passear — diz Simonetti, que também espera receber turistas no Chalé da Praça XV e no 360 Poa Gastrobar, também administrados por ele.

No Guapo, haverá um bufê de massas, carboidrato para dar energia aos corredores. Guapo / Divulgação

Um dos empreendimentos que se beneficia do evento é o BarraShoppingSul, onde é dada a largada da corrida. Nele, também acontece a retirada dos kits da maratona. Segundo a superintendente do shopping, Stela Parenza, as vendas nas lojas crescem 20% no período.

— O destaque desse crescimento vai para as lojas de vestuário e calçados esportivos, além de restaurantes e cafés — diz Stela.

Para atender esse grande público, o BarraShopping abrirá duas horas antes no sábado e uma hora antes no domingo (acompanhe o serviço mais abaixo).

Superação pessoal

Com circuito plano e temperatura baixa, a Maratona Internacional de Porto Alegre cria um ambiente favorável para a quebra de recordes pessoais (RP) dos corredores. Mayco Geretti virá do Rio de Janeiro para correr sua quarta prova na Capital.

— Já foram vários recordes pessoais renovados em Porto Alegre. Eu adoro correr na cidade. Neste ano, vou tentar completar a prova em menos de 3h46min1s, tempo que fiz em Rosário, na Argentina. Estou treinando muito certinho para buscar esse resultado — diz o corredor.

Já o porto-alegrense Guilherme Filippi vai para sua primeira maratona neste domingo. Na última edição, correu 21 quilômetros. Desde então, tem se preparado com um nutricionista e um fisioterapeuta para completar os 42 quilômetros.

— Estou contando os dias para que chegue domingo. Quero, primeiro, completar a prova. É a minha primeira maratona. Tenho um treino de tempo traçado, com pace de 5 minutos (por quilômetro). Foram mais de mil quilômetros percorridos em quatro meses de preparação. Graças a Deus, não tive nenhuma lesão.

Filipe Silva começou a correr no ano passado, inspirado pelo irmão. Tomou gosto pelo esporte e mudou completamente sua rotina. Hoje, acorda antes das 6h todos os dias e é regrado na alimentação. No próximo final de semana, correrá sua terceira meia-maratona. O objetivo é quebrar, mais uma vez, seu recorde pessoal na categoria.

— Foi um ciclo de muito desenvolvimento. Quebrei meu recorde pessoal quando corri 10 quilômetros pela primeira vez e também quando fiz 21 quilômetros em outra prova. A meia-maratona deste final de semana pode servir para fechar com chave de ouro um trabalho muito duro — diz Filipe.

Fenômeno crescente

Na pandemia, a corrida ganhou espaço na vida das pessoas. Por ser um esporte individual, sem contato, passou a ser mais praticado no período de isolamento social. Com isso, o mercado de assessorias de corrida se fortaleceu. Essas empresas contam com treinadores que auxiliam corredores a se desenvolver no esporte.

Nos últimos quatro anos, o número de assessorias em Porto Alegre passou de 30 para 80 — é o que diz uma pesquisa contratada pelo corredor e empresário Eduardo Caporal, fundador da assessoria de corrida 040. Na percepção dele, o grande salto de novos corredores aconteceu no começo de 2024.

— Fechamos 2023 com 400 alunos. Dois meses depois, passamos para 600. E foi crescendo. Hoje tem muito influenciador, seja de pequeno, médio ou grande porte, divulgando a corrida. As pessoas viram que é um esporte fácil, que pode ou não ter orientação, e as marcas estão direcionando suas verbas para eventos de corrida — avalia o fundador da 040, que está com 950 alunos.

Grupos de corrida costumam ser a porta de entrada para muitas pessoas conhecerem o esporte. Em março de 2024, Luís Felipe Cagliari criou o Salve Corre, movimento que reúne pessoas para correr à noite por ruas de Porto Alegre. O primeiro encontro contou com apenas 20 pessoas. Hoje, o evento está consolidado e já contou com mais de 600 corredores em uma única edição.

— Uma das nossas premissas é acolher novos corredores e fornecer um espaço de troca não competitivo. É uma porta de entrada para o esporte. A pessoa, quando vai iniciar, tem medo de participar de uma assessoria porque acha que a galera é muito mais dedicada e ela ainda quer experimentar o esporte. Ela precisa começar de alguma forma — diz Cagliari.

Serviço - Maratona Internacional de Porto Alegre:

Sábado (7)

7h - Largada meia-maratona (feminino e masculino)

9h - Largada corrida 5km e 10km (feminino e masculino)

9h - Premiação geral meia-maratona

10h - Premiação corrida 5km e 10km

10h10min - Faixas etárias da meia-maratona

11h - Maratoninha kids (feminino e masculino)

Domingo (8)

6h55min - Largada maratona cadeirante e deficiente visual

7h - Largada maratona (feminino e masculino)

10h - Premiação maratona

11h - Premiação maratona faixas etárias

Retirada dos kits

4, 5 e 6 de junho - das 11h às 20h

7 de junho - das 11h às 19h

Local: Multiplan Hall e Baixo Barra (BarraShoppingSul)

Horário estendido do BarraShoppingSul: