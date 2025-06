Pai de santo morre em incêndio dentro de casa no bairro Higienópolis, em Porto Alegre

Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência por volta das 3h30min desta quarta-feira. Gustavo Gossen / Agencia RBS

Um homem de 57 anos morreu no incêndio em uma residência do bairro Higienópolis, em Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (4). A vítima foi identificada como Paulo Fernando Rosa, mais conhecido como Pai Paulinho do Xoroquê.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h30min para combater as chamas que tomavam conta da casa de madeira, situada na esquina da Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Dr. Eduardo Chartier.

No momento do incêndio, havia quatro pessoas na residência. Dessas, três conseguiram escapar com ferimentos — não há mais informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo os bombeiros, Pai Paulinho do Xoroquê estaria com dificuldades de locomoção após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e utilizava cadeira de rodas, o que pode ter dificultado a fuga do local assim que começaram as chamas.

Ainda conforme a corporação, o fogo teria iniciado na parte da frente da casa. No entanto, apenas uma investigação poderá confirmar as causas do incêndio.

Pai Paulinho do Xoroquê era um conhecido babalorixá do candomblé e da umbanda da Capital. Ele costumava prestar atendimentos espirituais em um imóvel vizinho, que não foi atingido pelo fogo.

A Federação Afro-Umbandista Espiritualista do Rio Grande do Sul (Fauers) emitiu nota de pesar por meio de uma publicação no Instagram:

"A manhã de quarta-feira amanhece triste. A religião de Matriz Africana perde um dos Babalorixás que fez sua história no Rio Grande do Sul", diz o texto.