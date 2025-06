Hidrólogo projeta que atual cheia do Guaíba será menor do que as três enchentes anteriores em Porto Alegre

A atual cheia do Guaíba, em Porto Alegre, não deve ultrapassar as inundações registradas em 2024 e 2023. A projeção é do professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/Ufrgs) Fernando Dornelles. Em entrevista ao Gaúcha Mais nesta quarta-feira (25), o hidrólogo projetou que o nível do Guaíba deve seguir elevado até quinta-feira (26) e, depois, deve começar a baixar.