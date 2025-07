Guaíba seguirá em nível elevado e pode se aproximar da cota de inundação na quinta-feira, projeta IPH

Medição deve ficar acima da cota de alerta, de 3m, ao menos até domingo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) emitiu na manhã desta segunda-feira (30) o seu boletim diário sobre a cheia, projetando que o nível do Guaíba seguirá próximo da cota de inundação até quinta-feira (4).

Conforme o boletim do IPH, o Guaíba atinge o pico semanal entre a noite de quarta (3) e a manhã de quinta (4). No pior cenário de chuvas e ventos, conforme os dados atuais, o Guaíba atingirá o limite da cota de inundação, de 3m60cm na Usina do Gasômetro.

Ainda segundo o boletim, o Guaíba pode ficar, até domingo (7), acima da cota de alerta — de 3m no local.

Nesta segunda, o Guaíba media 3m36cm no Gasômetro.

Nível do Guaíba - Usina do Gasômetro

Cota de atenção: 2m60cm

2m60cm Cota de alerta: 3m

3m Cota de inundação: 3m60cm

Veja abaixo a íntegra do comunicado desta segunda-feira

"Previsão de níveis do Guaíba (30/06/2025)

O Guaíba apresentou rápida elevação seguida de pequena redução nas últimas 24 horas, estando em 3,36 metros na régua da Usina do Gasômetro às 11:15. Os cenários de previsão indicam manutenção dos níveis elevados no Guaíba, acima dos 3 metros, nos próximos dias. Elevações ocasionadas pelos ventos e pelas chuvas recentes na bacia hidrográfica podem aproximar os níveis da cota de inundação na Usina do Gasômetro (3,6 metros).

Recomenda-se atenção nas áreas mais baixas e para as orientações da defesa civil.