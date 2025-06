Guaíba pode ficar a 20 centímetros da cota de inundação nos próximos dias, projeta IPH

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (IPH) divulgou, na manhã desta terça-feira (24), nova projeção para o nível do Guaíba, que segue em elevação, mas ainda abaixo da cota de inundação. Às 9h, a régua da Usina do Gasômetro marcava 3m27cm. A cota de extravasamento nesse ponto é de 3m60cm.

Segundo o IPH, o nível pode chegar a 3m40cm metros nos próximos dias – muito próximo da cota de inundação, mas ainda sem previsão de ultrapassá-la. No Cais Mauá, onde a cota de inundação é de 3 metros, a medição mais recente indicava 2m84cm. Desde sexta-feira (20) o Guaíba se encontra acima da cota de alerta.

Durante a manhã desta terça-feira (24), a reportagem da Rádio Gaúcha percorreu áreas próximas ao Guaíba em Porto Alegre. Em todas elas, água se encontra próxima ao solo. Em bairros mais baixos, como Ipanema e Guarujá, a água já atingia a altura do calçadão. O vento causa agitação e ajuda a formar ondas no Guaíba.

A praça na Avenida Guaíba e a Rua Jacipuia apresentavam pontos de alagamentos. O mesmo cenário havia sido registrado nesta segunda-feira (23).

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) mantém medidas preventivas. Os locais onde ficavam as comportas 11, 13 e 14 seguem com sacos de argila. A prefeitura também instalou telas de proteção no Trecho 3 da Orla para restringir a circulação de pessoas. Nesse ponto, a água já está no nível dos decks.

As atividades esportivas nas quadras do trecho 3 da Orla seguem suspensas.

Saiba mais sobre as cotas da medição dos rios

Cota de Inundação Extrema: Cota em que a inundação provoca danos severos ao município

Cota em que a inundação provoca danos severos ao município Cota de Inundação: Cota em que o primeiro dano é observado no município

Cota em que o primeiro dano é observado no município Cota de Alerta: Possibilidade elevada de ocorrência de inundação

Possibilidade elevada de ocorrência de inundação Cota de Atenção: Possibilidade moderada de ocorrência de inundação

Fonte: Defesa Civil RS

Número de municípios afetados pelas chuvas sobe para 146

O número de municípios afetados pelas enchentes e enxurradas no Rio Grande do Sul passou de 132 para 146, de acordo com a Defesa Civil Estadual nesta terça-feira (24).

Desde segunda-feira, quatro municípios decretaram situação de emergência: Canoas, Capão do Cipó, General Câmara e São Jerônimo. Em todo Estado pelo menos 25 localidades já adotaram a medida desde a semana anterior.