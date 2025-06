Guaíba pode atingir cota de alerta neste fim de semana, indica projeção

Chuva vem causando alagamentos em Porto Alegre, como em rua próxima à Arena do Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O nível do Guaíba pode atingir a cota de alerta neste fim de semana, de 3m15cm na régua da Usina do Gasômetro, em razão da chuva que atinge o Rio Grande do Sul nesta semana. Os prognósticos foram feitos pelo Grupo de Pesquisas Hidrologia de Grande Escala (HGE), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), nesta quarta-feira (18).

No pior cenário previsto de elevação, é possível que o Guaíba atinja cerca de 3m50cm, poucos centímetros a menos do que a cota de inundação prevista na régua da Usina do Gasômetro, de 3m60cm.

Espera-se, porém, que o nível fique em torno dos 3m, podendo ocorrer oscilações devido ao vento sul, explica o professor Rodrigo Paiva, que integra o grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS.

— Para fazer essa avaliação, nós rodamos vários cenários. Por enquanto, temos a previsão de que não aconteceria uma inundação como a de 2024, mas é um evento que requer atenção — complementa o professor.

A elevação deve depender também do quanto continuará chovendo nas regiões banhadas pelos rios Taquari, Jacuí, Caí e do Sinos, afluentes que possuem influência no volume do Guaíba.

Monitoramento do Guaíba

Por meio da Defesa Civil Municipal e do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec), o Guaíba está sendo monitorado de forma contínua. Os níveis estão em elevação, mas ainda abaixo das cotas de alerta e de inundação.

Segundo a Defesa Civil, por enquanto, as projeções não indicam um volume que possa ultrapassar a cota de inundação no Cais Mauá, no Centro Histórico.