Guaíba começa a invadir Cais Mauá devido a vento forte; veja imagens

O Guaíba começou a invadir os armazéns do Cais Mauá , no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta segunda-feira (23). O nível da água atingiu 2m83cm às 15h na régua de medição instalada no local e o local apresentava vento forte.

Esse é o quarto dia com o lago acima da cota de alerta. No Cais Mauá, ela é de 2m30cm e a de inundação, 3m. Em outro ponto de medição, na Usina do Gasômetro, o nível atual é 3m28cm. Por lá, a cota de alerta, de 3m, também foi superada na noite de sexta-feira (20). A de inundação no local é de 3m60cm.