Guaíba se mantém estável e próximo da cota de inundação nesta quinta-feira

Na quarta-feira, Guaíba alcançou 3m durante o dia, segundo medição no Cais Mauá. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O nível do Guaíba está estável e segue acima da cota de alerta. Na manhã desta quinta-feira (26), a medição no Cais Mauá às 8h45min marcou 2m95cm — cinco centímetros abaixo da cota de inundação no ponto.

Já na Usina do Gasômetro, conforme medição das 9h15min, o nível atingiu 3m39cm, acima da cota de alerta de 3m, mas ainda abaixo da de inundação, que é de 3m60cm no local. Na quarta-feira (25), o Guaíba havia alcançado 3m01cm no Cais Mauá, onde a cota é de 3m — a marca foi ultrapassada em dois momentos, pela manhã e de tarde.

Com a elevação, mesmo sem chuva, a cidade viveu um dia de apreensão na quarta-feira. No bairro Praia de Belas, houve acúmulo de água em algumas vias por conta da alta do Arroio Dilúvio.

Mesmo cobertos com sacos de areia, bueiros transbordaram no 4º Distrito. O Dmae afirma que o projeto de reforço nas estruturas de drenagem da região foi concluído em maio e que o edital de licitação está em fase de formatação.

Dique do Sarandi teve vazamento

Na Zona Norte, o dique do bairro Sarandi sofreu um vazamento em razão de uma infiltração. A situação assustou moradores, já que a estrutura rompeu-se no ano passado, provocando o alagamento da região.

— Tem chance de estourar de novo aqui? — questionou uma moradora, para a negativa das autoridades.

No local, o prefeito Sebastião Melo disse que não havia "nenhuma" orientação de evacuação do local.

— Nós podemos transmitir uma tranquilidade à cidade. (...) Esse vazamento que aconteceu aqui é real, é verdadeiro, mas não é uma quantidade de chuva enorme. Tomaremos todas as providências paliativas — disse.

Uma medida "paliativa" mencionada por Melo foi o uso de argila para conter a situação no dique.

O prefeito ainda falou que, mesmo com a decisão judicial que impede a remoção de famílias que ainda vivem sobre a estrutura, o município vai realizar a obra de reforço da barreira.

— O juiz que me processe — disparou.

Previsão de mais chuva

A trégua da chuva sobre o Rio Grande do Sul deve ser sucedida, nos próximos dias, por novos temporais capazes de fazer os cursos d'água igualarem ou superarem outra vez as cotas de inundação. O alerta vale para áreas recentemente castigadas, como nas regiões Metropolitana e dos vales do Caí e do Taquari — cujos rios desaguam na bacia do Guaíba.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê o retorno da chuva nesta quinta-feira e volumes ainda mais elevados durante o final de semana em locais como a Serra e os vales. Em razão disso, é esperado um repique no nível dos rios a partir do domingo (29).

Empresários focam em prevenção

Com o risco de elevação, empresários de Porto Alegre estão em atenção e reforçando planos de ação contra possíveis alagamentos, principalmente em bairros e regiões como Centro Histórico e o 4º Distrito.

— Alguns estão subindo alguns itens. Por enquanto, eu não tenho informação de alguém que esteja retirando do local, mas cada um vai tomar a medida que achar conveniente, achar possível tomar nesse momento — afirma o presidente da Associação dos Empresários do 4º Distrito, Arlei Romero.

Conforme o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Arcione Piva, o foco do setor é em planos de ação contra possíveis pontos de alagamentos: