Guaíba atinge cota de inundação no Cais Mauá

O Guaíba alcançou os 3m no Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (25), atingindo a cota de inundação. Na medição das 7h, o nível chegou a recuar para 2m99cm, mas às 7h45min voltou a 3m.

Na medição das 9h, o nível do Guaíba no Cais Mauá estava em 3m01cm, maior número registrado nesta manhã.

Na Usina do Gasômetro, o nível estava em 3m41cm às 9h15min. A cota de inundação no ponto é de 3m60cm.

Segundo boletim divulgado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS nesta quarta-feira, os cenários de previsão indicam que o nível do Guaíba seguirá em alta por mais um dia, quando atinge o ponto mais elevado das águas. Ainda conforme a previsão, as águas do Guaíba começam a baixar ao longo da quinta-feira (26) e seguem a tendência de queda até o fim do mês.

Na região das ilhas, a cota de inundação, que é de 2m20cm, foi ultrapassada no último sábado (21).

Cota de alerta

O Guaíba está acima da cota de alerta desde sexta-feira (20) — 3m na Usina do Gasômetro e de 2m30cm no Cais Mauá.

O que cada cota significa?

Cota de inundação extrema: patamar em que a inundação provoca danos severos ao município

patamar em que a inundação provoca danos severos ao município Cota de inundação: patamar em que o primeiro dano é observado no município

patamar em que o primeiro dano é observado no município Cota de alerta: possibilidade elevada de ocorrência de inundação

possibilidade elevada de ocorrência de inundação Cota de atenção: possibilidade moderada de ocorrência de inundação

Alagamentos em Porto Alegre

Além do Guaíba, transbordamentos de bueiros também causaram alagamentos em vias como a Rua Álvaro Chaves, a Voluntários da Pátria e a Avenida Polônia, no 4º Distrito, na zona norte da Capital.

Em um dos pontos, a água saía dos bueiros mesmo com a presença de sacos de areia.

Pontos do bairro Praia de Belas também registraram acúmulo de água nesta quarta-feira (25). Um dos locais é no cruzamento das avenidas Dolores Caldas e Borges de Medeiros, perto de um posto de combustíveis. O acúmulo já atinge mais de 15 centímetros, mas não há prejuízos ao trânsito de veículos.

Também foi verificado acúmulo de água na Avenida Praia de Belas com a Rua General Sérgio de Oliveira. O principal dano ocorre em um prédio que precisou bombear água do interior do imóvel para a rua, o que potencializa o acúmulo nas imediações.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que o acúmulo de água nas vias mais baixas do bairro Praia de Belas é causado pela elevação do nível do Arroio Dilúvio. Não há sistema de bombeamento nesta área da cidade, e a drenagem das vias ocorre por gravidade.

O que diz o Dmae