Onde comer fondue em Porto Alegre? Saiba os locais que servem o prato

De origem suíça, fondue remete a uma refeição "derretida" ou "fundida". Bonfanti / Divulgação

O inverno deu as caras e colocou no radar uma opção capaz de atrair diferentes paladares: o fondue. O prato, de origem suíça, remete a uma refeição "derretida" ou "fundida". E é justamente como é feito: acompanhamentos são servidos para serem mergulhados em queijo ou chocolate derretidos.

Para quem não quer subir até a serra gaúcha, conhecida por restaurantes que oferecem essa gastronomia, é possível encontrar opções de fondue em Porto Alegre.

Zero Hora conversou com alguns estabelecimentos que oferecem sequências. De modo geral, no primeiro momento, é servido queijo derretido com acompanhamentos. Após, as carnes para serem grelhadas na mesa. E, por fim, frutas para mergulhar em chocolate derretido.

Onde achar fondue em Porto Alegre

BatBat Restaurante

Na hora do doce, o chocolate derretido é acompanhado por frutas, marshmallow e waffer. BatBat / Divulgação

No bairro Ipanema, o BatBat tem sequência de fondue todos os dias, das 19h às 22h30min. A entradinha é composta por presunto, queijo, ovos de codorna, azeitona e picles.

Depois, é a vez dos quatro queijos derretidos, acompanhados por pão italiano, goiabada, batatas mini e brócolis.

Após, são servidas as carnes: filé mignon, picanha, alcatra, filé de frango, coração e calabresa. Por fim, é a vez do fondue de chocolate, acompanhado de morango, bergamota, uva, banana, abacaxi, marshmallow e waffer.

O restaurante orienta os clientes a fazerem reserva pelo WhatsApp (51) 99123-4316.

Onde fica? Avenida Guaíba, 376, bairro Ipanema

Avenida Guaíba, 376, bairro Ipanema Quanto custa? Sequência completa para duas pessoas está R$ 219,90. Crianças até nove anos pagam R$ 39,90. Até 12 anos, é R$ 89,90

Sequência completa para duas pessoas está R$ 219,90. Crianças até nove anos pagam R$ 39,90. Até 12 anos, é R$ 89,90 Para saber mais: instagram.com/batbat.oficial

Bar e restaurante Bela Dora

Também na Zona Sul, fica o Bela Dora, que funciona de segunda a sexta-feira (das 16h à meia-noite) e aos sábados e domingos (das 12h à meia-noite).

O restaurante trabalha com sequência de fondue, iniciando pelo queijo derretido, com batatas mini, pão italiano e goiabada. Depois, é possível experimentar o fondue de carnes (entrecot, picanha, filé de frango, coração e calabresa), junto a 12 tipos de molhos.

Para a sobremesa, o Bela Dora serve fondue de chocolate, acompanhado de morango, uva, banana, bergamota, abacaxi e waffer. A reposição é à vontade.

É necessário fazer reserva pelo WhatsApp (51) 99724-1368.

Onde fica? Avenida Guaíba, 10748, bairro Ipanema

Avenida Guaíba, 10748, bairro Ipanema Quanto custa? Até o fim do inverno, o restaurante está com promoção para duas pessoas, saindo por R$ 179 a sequência completa. Individual é R$ 95. Crianças até cinco anos são isentas. De seis a 10 anos, é R$ 45. Até 13 anos, paga R$ 59,90. Pessoas que fizeram bariátrica, mediante apresentação de carteirinha, pagam R$ 69,90

Até o fim do inverno, o restaurante está com promoção para duas pessoas, saindo por R$ 179 a sequência completa. Individual é R$ 95. Crianças até cinco anos são isentas. De seis a 10 anos, é R$ 45. Até 13 anos, paga R$ 59,90. Pessoas que fizeram bariátrica, mediante apresentação de carteirinha, pagam R$ 69,90 Para saber mais: instagram.com/beladora_restaurante

Bonfanti - Casa do Filé

Na sequência, carnes são servidas junto a nove tipos de molhos. Bonfanti / Divulgação

É durante o jantar que o restaurante Bonfanti, no bairro Chácara das Pedras, oferece a sequência de fondue.

Para abrir os trabalhos, o local serve o queijo derretido e seis acompanhamentos (brócolis, batatas mini, cenouras, goiabada, pães e polentas fritas). Após, é a vez das carnes: filé mignon, picanha, entrecot, alcatra, filé de frango, filé suíno e calabresa. Junto, são servidos nove tipos de molhos.

Para finalizar, a opção doce inclui chocolate ao leite e chocolate branco, acompanhados por uva, morango, banana, melão, laranja, waffer e marshmallow. A reposição é livre.

A sequência é servida de segunda a quinta-feira (das 18h30min às 22h30min) e sextas e sábados (das 18h30min às 23h).

O restaurante recomenda fazer reserva pelo WhatsApp (51) 99145-7154 ou pelo telefone (51) 35734200.

Onde fica? Avenida Teixeira Mendes, 1156, bairro Chácara das Pedras

Avenida Teixeira Mendes, 1156, bairro Chácara das Pedras Quanto custa? R$ 139 por pessoa. Para crianças de quatro a seis anos, é R$ 45,90. De sete a nove anos, é R$ 79,90

R$ 139 por pessoa. Para crianças de quatro a seis anos, é R$ 45,90. De sete a nove anos, é R$ 79,90 Para saber mais: instagram.com/bonfanti.casadofile

Mayô Bar e Restaurante

Sequência inclui fondue de chocolate ao leite, com frutas da estação, mini brownie e mini churros. Mayô / Divulgação

Na Zona Sul, uma outra opção é o Mayô. O restaurante oferece uma sequência de fondue, começando com queijo derretido e os acompanhamentos: pães australiano e de abóbora, batatas mini com toque de alecrim, brócolis, cenouras, goiabada e bolinhos de aipim.

Depois, é a vez do fondue de carne, com filé mignon, entrecot, filé de frango e filé suíno, junto a molhos especiais da casa.

Por fim, para sobremesa, há fondue de chocolate ao leite, com frutas da estação, mini brownies e mini churros.

A sequência está disponível somente à noite, de quarta a sábado (das 17h à meia-noite). É necessário fazer reserva pelo WhatsApp (51) 99255-5247.

Onde fica? Avenida Guaíba, 4127, bairro Vila Assunção

Avenida Guaíba, 4127, bairro Vila Assunção Quanto custa? Sequência completa por R$ 159, sequência vegetariana por R$ 139 e sequência doce por R$ 89. Até nove anos, paga metade do valor

Sequência completa por R$ 159, sequência vegetariana por R$ 139 e sequência doce por R$ 89. Até nove anos, paga metade do valor Para saber mais: instagram.com/mayobarpoa

Taverne Le Chat Noir

O restaurante tem sequência de fondue de terça-feira a sábado. Taverne Le Chat Noir / Divulgação

No bairro Menino Deus, fica o Taverne Le Chat Noir. O restaurante, que se propõe a trazer um "pedacinho da França no coração de Porto Alegre", oferece sequência de fondue de terça-feira a sábado (das 18h às 23h).

A sequência começa com fondue de queijo. Como acompanhamentos, há goiabada, pães, batatas mini e legumes cozidos. Após, são servidos quatro tipos de carnes para serem grelhadas na chapa de ferro: bovina nobre, frango, lombo suíno e calabresa. Os cortes acompanham oito molhos.

A despedida fica a cargo do fondue de chocolate, com frutas da estação e biscoitos waffer.

O estabelecimento indica que os interessados façam reserva, especialmente caso queiram ir no final de semana. O contato deve ser feito pelo telefone ou WhatsApp (51) 3062-8264.

Onde fica? Rua Coronel André Belo, 433, bairro Menino Deus

Rua Coronel André Belo, 433, bairro Menino Deus Quanto custa? R$ 129 por pessoa. R$ 60 para crianças de cinco a 10 anos. Menores de cinco anos são isentos

R$ 129 por pessoa. R$ 60 para crianças de cinco a 10 anos. Menores de cinco anos são isentos Para saber mais: instagram.com/tavernelechatnoir

Terra do Churrasco

De terça a domingo (das 18h30min às 22h30min), é possível experimentar a sequência de fondue do restaurante Terra do Churrasco.

O fondue de queijo chega à mesa com pão da casa, polenta, batatas mini, goiabada e brócolis. Após, são servidas as carnes, algumas já pré-assadas e outras para serem feitas na hora: filé mignon, matambrito, linguiça e coraçãozinho. O doce fica a cargo do chocolate, com morango, brownie, uva, banana, waffer e abacaxi. É possível repetição.

Onde fica? Rua Professor Cristiano Fischer, 1440, bairro Jardim do Salso

Rua Professor Cristiano Fischer, 1440, bairro Jardim do Salso Quanto custa? R$ 169 por pessoa. Para crianças de cinco a 11 anos, é R$ 79. Menores de cinco anos são isentos

R$ 169 por pessoa. Para crianças de cinco a 11 anos, é R$ 79. Menores de cinco anos são isentos Para saber mais: instagram.com/terradochurrascors

Zaandam

Restaurante funciona todos os dias, a partir das 18h. Zaandam / Divulgação

Na Zona Norte, há sequência de fondue no Zaandam, dentro do shopping Boulevard Laçador. O restaurante se descreve como "um pedaço da Holanda no Brasil". E esse toque holandês é incorporado ao fondue.

A sequência começa com um fondue de queijos holandeses, tendo como acompanhamentos: bitterballen (salgado semelhante a um croquete), polenta frita, pão, batata, goiabada, linguiça artesanal, brócolis e salsicha artesanal.

Depois, é servido o fondue de carne na pedra, com filé mignon, frango, linguiça holandesa e calabresa, junto a sete acompanhamentos. Ao final, o fondue de chocolate (preto e branco) chega à mesa com cuca torrada, waffles, merengue, banana e morango. A reposição é livre.

A sequência é servida todos os dias, das 18h até uma hora antes do fechamento da casa.

Onde fica? Avenida dos Estados, 111, bairro São João

Avenida dos Estados, 111, bairro São João Quanto custa? R$ 179,00 por pessoa. Crianças até três anos são isentas. De quatro a 10 anos, pagam 50%. Há uma promoção por tempo limitado: de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, a sequência sai por R$ 129,00 por pessoa

R$ 179,00 por pessoa. Crianças até três anos são isentas. De quatro a 10 anos, pagam 50%. Há uma promoção por tempo limitado: de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, a sequência sai por R$ 129,00 por pessoa Para saber mais: instagram.com/zaandamoficial