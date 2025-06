Fim do mistério: como será restaurante de três andares em prédio inacabado no Bom Fim

Acabou o mistério: o restaurante que se instalará em um prédio inacabado no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, é de uma marca gaúcha. Criada em 2021 na cidade de Serafina Corrêa, a Don Antônio assumiu o ponto na esquina entre as ruas Vasco da Gama e Felipe Camarão no começo deste ano. Desde então, a obra avançou e ficará pronta em agosto, prometem os sócios.

O investimento para abrir o restaurante chegará a R$ 2 milhões. Essa será a segunda unidade franqueada da Don Antônio no Estado — a primeira fica em Bento Gonçalves, na Serra. A loja da Capital terá 555 metros quadrados, distribuídos em três andares, incluindo um terraço. Serão 160 lugares para clientes.

— O Bom Fim parece uma cidade do interior dentro de Porto Alegre. O pessoal caminha, passeia com o cachorro, conhece os vizinhos. Lembra muito de onde nós viemos. Nos sentimos em casa — diz a dona da marca, Dalila Stefenon Nalin, que toca o negócio com o marido, Júlio Sérgio Nalin.

Leia Mais Do coração de Porto Alegre para o mundo: a ascensão industrial das bancas do Mercado Público

Todos os ambientes do restaurante terão mesas e um balcão com torneiras de chope. No cardápio, haverá carnes, hambúrgueres, massas, risotos, porções e pratos feitos com preço mais baixo no horário do almoço. Ao todo, serão 30 funcionários trabalhando no atendimento.

Inauguração da loja ocorrerá em agosto. Don Antônio / Divulgação

Expansão

As operações da Don Antônio são inspiradas em antigas estações de trem, o que reflete na decoração das lojas. Para abrir uma franquia da marca, o investimento parte de R$ 800 mil, com retorno previsto para até 24 meses depois do pleno funcionamento da operação.

O negócio mistura cafeteria e pub em um único ambiente, funcionando da manhã à noite.

— Se a pessoa quiser tomar um café da tarde à noite ou um drinque às 8h da manhã, ela pode. Nosso cardápio estará disponível de forma completa em todas as partes do dia — diz Júlio Sérgio Nalin.

Além da loja de Porto Alegre, a empresa negocia para abrir um ponto em Santa Catarina ainda este ano.

— Queremos levar a Don Antônio para todo o país, pegando um pouco da culinária de cada cidade — completa Dalila.

Prédio inacabado

A obra do prédio na esquina da Vasco da Gama com a Felipe Camarão começou em meados da década passada e receberia uma agência bancária, mas a negociação com a instituição financeira foi desfeita durante a construção.

O dono do imóvel, Ricardo Ely, diz que chegou a negociar o imóvel com mais de 10 marcas desde a desistência do banco pelo ponto. Enquanto isso, a obra chegou a ser retomada e paralisada mais de uma vez.