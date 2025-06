"Faz um mês que voltei": ainda impactados pela enchente de 2024, moradores da Ilha da Pintada monitoram o avanço da água

A água continua avançando na região das ilhas, em Porto Alegre, nesta terça-feira (24). A medição realizada no início da noite na régua da Ilha da Pintada aponta para 2m60cm, uma elevação de 2cm em relação ao início da tarde. A cota de inundação no ponto é de 2m20cm.

O equipamento fica na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, que permanece tomada pela água. Trechos da Avenida Presidente Vargas também foram cobertos. As casas mais baixas dessa região já são atingidas.

Equipes da Defesa Civil e do Exército fazem patrulhas no local, oferecendo resgate ou entrega de mantimentos. Durante a tarde, duas moradoras utilizaram o carro da Defesa Civil para se deslocar pela Presidente Vargas.

A professora Clarice Barreto, 62 anos, foi uma delas. Ela voltava do centro da Capital após buscar remédios para a gata que está doente. Após a enchente do ano passado, Clarice chegou a sair da Ilha, mas precisou voltar:

— O aluguel ficou caro. Faz um mês que voltei. Eu queria sair, mas vou ficar porque eu fui contemplada no Faixa 3 (do Compra Assistida). Então, eu não tenho condições de comprar, eu tenho 62 anos. Eu teria que fazer uma dívida para o resto da minha vida. Resolvi voltar porque eu não tenho como ficar pagando aluguel — relata Clarice.

Equipados com macacões e botas, diversos moradores andam pelas ruas da região. Em alguns pontos, a água alcança o joelho. Outros grupos já utilizam barcos para circular. Na Rua Oscar Schmitt, a também professora Roselaine Amoretti, de 64 anos, viu a água chegar perto do portão de casa em duas horas:

Acessos

O acesso à Ilha da Pintada também está prejudicado. A orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é para que os motoristas que vêm do sentido Capital-Interior façam o retorno em Eldorado do Sul, atravessando a BR-290. A linha de ônibus 718, que atende a região, está com o terminal provisório na Rua Capitão Coelho, onde não há alagamentos.