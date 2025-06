Escola desativada na zona norte de Porto Alegre é usada como depósito e abriga materiais ainda nas caixas

Correção: os materiais armazenados ainda nas caixas na escola foram doados ao município, segundo a prefeitura, e não comprados, como constava na a reportagem entre 16h10min e 16h45min de terça-feira (3). O texto já foi corrigido.

Um prédio que abrigava uma escola na zona norte de Porto Alegre é utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) como depósito. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Ernesto Tocchetto foi extinta há sete anos, e o imóvel pertence ao município. Imagens recebidas pela reportagem de Zero Hora mostram caixas, ainda fechadas, de equipamentos estocadas na instituição.

Em duas salas, são vistas cerca de 80 caixas de tubos de vácuo para aquecedor solar. Os componentes são usados em sistemas que captam a energia do sol para aquecer água ou outros fluídos. Na internet, é possível encontrar embalagens similares, que contêm 10 unidades dos tubos, vendidas por valores entre R$ 1.100 e R$ 1.800.

Procurada, a SMS confirmou que usa o local como depósito. A pasta diz que as caixas com as peças para sistema de aquecimento de água não foram adquiridas com dinheiro público, mas doadas à prefeitura pela Receita Federal.

Além dessas caixas, há no local cartuchos de toner para impressoras, telefones fixos e antigos filtros de água, inclusive com etiquetas indicando que os equipamentos pertencem à prefeitura e que seriam entregues no endereço da Vigilância Sanitária. Em um prédio anexo, parcialmente destelhado, há macas hospitalares.

Acionado pela comunidade ainda em 2017, após o encerramento das atividades da escola, o Ministério Público (MP) investigou o uso do imóvel. Quatro anos depois, em janeiro de 2021, o inquérito foi arquivado com a conclusão de que o espaço havia sido cedido para a Secretaria Municipal da Saúde para armazenamento de materiais durante a pandemia de covid-19. No documento, consta que a pasta deveria garantir "o correto descarte (dos itens) após o fim da pandemia".

Embora confirme que usa o local como depósito, a secretaria da Saúde de Porto Alegre diz que o faz desde 2024, por causa da enchente histórica que atingiu a cidade. "O local abriga materiais inservíveis removidos de unidades de saúde atingidas pelo evento climático", afirma a pasta, em nota (leia a íntegra abaixo).

O prédio abandonado fica na esquina das avenidas Sertório e Polar, no bairro Jardim Floresta. No início de maio, apenas um cabo enferrujado entrelaçado mantinha fechado o portão, também em condição precária. Segundo moradores do entorno, invasões ao local são frequentes.

As imagens às quais a reportagem teve acesso também indicam que, em algum momento, alguém usou o prédio como moradia, já que foram encontrados um colchão, um travesseiro e uma coberta. Os banheiros, com vasos sanitários quebrados ou já removidos, exemplificam o cenário de depredação e furtos. Em outras salas, estão empilhadas cadeiras, mesas, gaveteiros e outros itens escolares.

Nas últimas semanas, a comunidade dos arredores notou a presença de um homem que estaria se abrigando em um dos anexos. Um carro foi visto estacionado dentro do terreno, inclusive permanecendo durante a noite.

A manifestação da secretaria reconhece que houve invasões e diz que o imóvel foi fechado há duas semanas. A reportagem confirmou que entre o momento em que as imagens foram feitas por moradores e esta terça-feira houve a colocação de uma corrente e um cadeado no portão da antiga escola.

"A retirada dos materiais do imóvel já segue um cronograma definido, com registro formal feito em 29 de maio. A desocupação total do local está prevista para ser concluída até a primeira quinzena de junho", registra a SMS, acrescentando que já recebeu um novo local para depositar os itens que estão no prédio.

Ainda segundo a nota da secretaria, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) deve assumir o imóvel após a desocupação. Os tubos de vácuo para aquecimento solar, que estão em caixas no local, devem ser doados a catadores, "promovendo assim o aproveitamento social destes equipamentos", diz o comunicado.

A SMS acrescenta que havia uma intenção de usar os equipamentos em algum serviço de saúde da Capital, mas um levantamento indicou que faltariam peças complementares para a instalação e que o custo para colocar o sistema de aquecimento em funcionamento seria muito elevado.

Um funcionário de uma empresa próxima à antiga escola relatou que, em um temporal recente, parte do telhado levantou. Ele teme que a cobertura seja arrancada e atinja alguém. Moradores também reclamam da proliferação de mosquitos no entorno, possivelmente relacionada à vegetação alta ou ao possível acúmulo de água na área pública.

Histórico do prédio

O imóvel onde funcionou a Escola Estadual Ernesto Tocchetto pertence atualmente à prefeitura de Porto Alegre. O colégio chegou a ser referência para a região e para os antigos moradores da Vila Nazaré, mas encerrou as atividades em 2017 e foi oficialmente extinto em 2018.

Ainda em 2017, o local abrigou temporariamente famílias da Ilha do Pavão. Os moradores foram encaminhados à antiga escola após pedirem auxílio à prefeitura por ameaças de criminosos na região onde moravam.

Em 2018, chegou a tramitar, na Câmara Municipal, uma indicação para que fosse implantada no terreno uma creche ou centro comunitário.

A investigação do Ministério Público apurou que a prefeitura de Porto Alegre considerou instalar no prédio um curso de teatro da Secretaria Municipal da Cultura e uma escola inclusiva, mas em maio de 2020 cedeu o espaço para que fosse usado como depósito temporário pela Secretaria Municipal da Saúde.

Depois, em 2021, o Executivo municipal chegou a anunciar que o local seria destinado à instalação de uma unidade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) na zona norte da Capital. Quatro anos depois, o imóvel segue sem uso, a não ser como depósito.

O que diz a Secretaria Municipal da Saúde

O imóvel tem sido utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde exclusivamente como depósito temporário de materiais inservíveis desde maio de 2024, quando a pasta passou a utilizar o espaço em função da necessidade emergencial gerada pela enchente. O local abriga materiais inservíveis removidos de unidades de saúde atingidas pelo evento climático, com o objetivo de desobstruir esses espaços e manter o atendimento à população.

A SMS recebeu em março de 2025 um novo espaço destinado aos descartes, e o setor de patrimônio está promovendo a regularização do acúmulo gerado nos últimos meses. A retirada dos materiais do imóvel já segue um cronograma definido, com registro formal feito em 29 de maio. A desocupação total do local está prevista para ser concluída até a primeira quinzena de junho.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) manifestou interesse na utilização do imóvel, com a proposta de destinar as placas de aquecimento de água que se encontram no local para doação aos catadores da cidade, promovendo assim o aproveitamento social destes equipamentos.