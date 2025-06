Enchente em Porto Alegre: um ano depois, 4º Distrito retoma atividades com criatividade e resiliência

Um ano após enfrentar a maior tragédia natural de sua história , o 4º Distrito , na zona norte de Porto Alegre dá sinais claros de renascimento. A região, conhecida por abrigar o Instituto Caldeira e centenas de startups, foi duramente atingida pela enchente de maio de 2024 , quando as águas do Guaíba transbordaram e invadiram a capital gaúcha.

Entre as empresas afetadas estava a Pix Force, especializada em análise de imagens por software. Luciana Calabria, funcionária da startup, relembra o caos daqueles dias.

— A gente não sabia que a água ia subir tão rápido. Não tínhamos ideia do que iria acontecer. Todo mundo ficou: e agora?

No dia 3 de maio, o prédio do Instituto Caldeira estava completamente submerso.

Reconstrução

Uma placa na entrada do prédio marca a altura que a água atingiu. Para Pedro Valério, diretor executivo do Instituto, o símbolo é mais do que memória: