"Cemitério" de carros em Porto Alegre assusta pela quantidade de veículos no local; veja fotos

A última impressão de quem sai de Porto Alegre pela freeway não é agradável. Sucatas de automóveis formam um "cemitério" de carros em um terreno no bairro Anchieta, na Zona Norte, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Trata-se de um dos Centros de Remoção e Depósito (CRD) vinculados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A área foi fortemente atingida pela enchente de maio de 2024, quando abrigava 2,3 mil veículos, entre carros, motocicletas e veículos pesados. Hoje, o Detran diz que o pátio conta com 3,6 mil automóveis — ou seja, em um ano, ganhou 1,3 mil novos veículos.

Leia Mais Relembre situação de "cemitério" de veículos logo após enchente de 2024

O CRD fica na Avenida Fernando Ferrari, entre o posto da PRF e uma unidade do Atacadão. Desde 2021, é administrado pela empresa Autotech, credenciada ao Detran para prestação de serviço de remoção e guarda de veículos.

Administrador do CRD e presidente do Sindicato dos Centros de Remoção e Depósitos de Veículos do RS (SindiCRD), Irineo Grings diz que o depósito tem capacidade para até 5 mil veículos. Ele avalia que o crescimento no número de automóveis levados para o pátio se deu devido ao aumento da fiscalização por parte dos órgãos públicos.

— Recebemos muitos carros desde a enchente, mas nenhum deles foi atingido pela água. Claro, ainda temos carros que estavam estacionados aqui e ficaram alagados, mas os que vieram, e foram muitos, vieram por meio de agentes fiscalizadores — diz Grings.

Depósito teria capacidade para até 5 mil veículos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Grande parte dos automóveis que está no local foi recolhida, segundo o Detran, em razão de infrações como:

Não licenciamento

Condução por pessoa não habilitada

Embriaguez ao volante

Mau estado de conservação

"Alguns veículos com restrições policiais e judiciais, que dependem de perícia ou outros trâmites, muitas vezes precisam permanecer nos pátios dos CRDs por mais tempo até que sejam liberados pelas autoridades competentes", explica o Detran.

Destino dos veículos

Segundo o Detran, os CRDs fazem a remoção, guarda e custódia de veículos que foram recolhidos por agentes de trânsito (municipais, estaduais e federais) ou policiais. Veículos levados ao pátio e não retirados no prazo de 60 dias podem ser destinados a leilão, após a realização das notificações. O certame ocorre com veículos aptos a rodar, de sucata para desmanche ou, ainda, de material sem utilidade para reciclagem.

Leia Mais Comprar comidas e bebidas coreanas em Porto Alegre? Saiba valores e onde ficam os mercados

A última operação de reciclagem no CRD do bairro Anchieta ocorreu no segundo semestre de 2022, com aproximadamente 800 veículos destinados a uma siderúrgica. O próximo evento contará com aproximadamente 2 mil veículos, mas ainda nenhuma data foi repassada à reportagem de Zero Hora.

Leilão

Desde a enchente, o Detran realizou dois leilões com veículos localizados no pátio. Foram arrematados 200 veículos. O próximo certame ocorrerá no dia 2 de julho, com cerca de 90 veículos.

Detran planeja fazer novo leilão com veículos que estão no depósito. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Melhores condições

Em vídeo viralizado nas redes sociais, o deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) denuncia que, devido ao acúmulo de água em dias de chuva, o CRD do bairro Anchieta teria se tornado um foco do mosquito da dengue em Porto Alegre.

Questionada, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre diz que o local está adequado e passou por uma grande limpeza recentemente. Conforme o dono do depósito, a área é fiscalizada a cada 15 dias.

Além de remover a água acumulada, a pasta recomenda que seja colocado sal grosso e água sanitária dentro das carcaças dos veículos, o que impediria a proliferação do mosquito.

Leia Mais Superlotadas, emergências pediátricas de Porto Alegre seguem com restrições

— Queremos agilizar o processo de reciclagem nos pátios, mas precisamos do apoio do governo. Adoraríamos deixar o pátio mais bonito. Para isso acontecer, precisa ter mais investimento — diz o presidente do SindiCRD, Irineo Grings.

Hoje, segundo Grings, o Detran paga R$ 2,18 por veículo ao dia.