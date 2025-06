Em troca de manutenção e limpeza, empresas poderão instalar comércios em cinco pontos do Viaduto da Conceição

O texto prevê a possibilidade de até cinco operações com exploração comercial — duas na parte debaixo do viaduto na Avenida Alberto Bins e três na Avenida Farrapos . Os interessados não precisarão pagar aluguel ao município. Em troca, deverão manter o local limpo e iluminado.

— Cada empresa ficará com um ponto. Elas serão escolhidas e elencadas de acordo com seus projetos, mostrando a estimativa de valores dos investimentos em manutenção a cada mês — explica o secretário de Parcerias, Giuseppe Riesgo.

Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de julho . A proposta deve ser enviada para o e-mail apoiepoa@portoalegre.rs.gov.br. Mesmo antes do chamamento, Riesgo diz já ter sido procurado por mais de 30 empresas — a maioria do setor de alimentação.

O tamanho das estruturas varia de 170 a 240 metros quadrados, dependendo do ponto no viaduto.

Atividades que poderão operar no local:

Critérios de avaliação:

Como está hoje

Não é a primeira vez que o governo de Sebastião Melo tenta revitalizar a área. Ainda no começo do mandato, o prefeito mandou limpar e repintar a estrutura. Na época, foram feitos gratites em homenagem à dupla Gre-Nal na tentativa de sensibilizar pichadores.

Relembre como estava o local em 2021:

Outros casos

Entre os próximos editais a serem lançado pela Secretaria de Parcerias, está o de adoção do Viaduto Imperatriz Leopoldina . Recentemente, a lanchonete que operava no local foi fechada. Os antigos proprietários alegam que deixaram a área devido à sujeira e à insegurança.

A adoção de viadutos deu certo, por exemplo, no Viaduto Dom Pedro I, perto do estádio Beira Rio, onde instalaram-se as lanchonetes Mek Aurio e D' Galetto & Gato Churrasquinhos. Mesmo em dias que não há jogo do Internacional, a região é movimentada e iluminada.