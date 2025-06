Em meio à alta do Guaíba, Justiça nega terceiro pedido para remoção de casas no bairro Sarandi

Guaíba está acima da cota de alerta há quatro dias por conta do volume de chuva no Estado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mesmo com a alta do nível do Guaíba, a Justiça negou pela terceira vez o pedido da prefeitura de Porto Alegre para a remoção de casas do dique do bairro Sarandi, na Zona Norte. A ação de reintegração de posse com tutela de urgência foi ajuizada pela prefeitura na tarde de domingo (22).

No recurso, o município voltou a pedir autorização judicial para retomar a demolição de casas desocupadas, destruídas e em escombros, localizadas na Rua Aderbal Rocha de Fraga. Entre os argumentos estava a iminência de uma nova inundação na bacia do Rio Gravataí, que banha a região, nesta segunda-feira (23).

A juíza plantonista Eveline Radaelli Buffon indeferiu o pedido no final do dia. Segundo a magistrada, a prefeitura não apresentou "laudo técnico sobre o impacto das cheias sobre o dique, bem como um plano emergencial de alocação das famílias que ainda se encontram no local". Ela justifica ainda que a solicitação "carece de dados atualizados acerca das famílias que se encontram na localidade, pois o relatório que instrui o pedido está desatualizado, pois datado de 2 de junho de 2025".

Segundo a prefeitura, 10 famílias permanecem no local, sendo que três delas estão em fase avançada nas tratativas para aquisição de novas residências por meio do Compra Assistida. A interrupção das obras de recuperação do dique ocorreu por decisão judicial de março deste ano. Das 57 famílias que estavam no local, 36 haviam assinado o termo de demolição e encaminharam os trâmites para ingressar no programa federal, conforme o Executivo municipal.

O Rio Gravataí atingiu a cota de inundação na manhã de domingo (22). Conforme o mais recente boletim, da manhã desta segunda-feira, o nível está em 4m78cm, três centímetros acima da calha. O pico chegou a 4m79cm durante a madrugada e reduziu um centímetro posteriormente.

Consultada sobre a mais recente decisão judicial, a prefeitura se manifestou através da Procuradoria-Geral do Município. Segundo a PGM, novas informações serão prestadas ao longo da ação, que segue tramitando.