Em medida preventiva, Dmae posiciona 200 sacos de areia e argila no Cais Mauá

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), em medida preventiva ante a elevação do Guaíba, posicionou 200 bags no Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (20). Cada saco pesa uma tonelada, composto por argila e areia. Os instrumentos de contenção de enchente estão posicionados junto aos armazéns do Cais e, se necessário, podem ser escorados junto às comportas do Muro da Mauá para evitar o vazamento do Guaíba para dentro da cidade. A medida é preventiva: até o momento, os modelos de medição indicam que não será atingida a cota de inundação.