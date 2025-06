Eldorado do Sul decreta situação de emergência devido à cheia do Rio Jacuí

Bairro Cidade Verde registrou alagamentos. Guilherme Milman / Agencia RBS

A prefeitura de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, decretou situação de emergência devido à cheia do Rio Jacuí. A declaração foi assinada na última sexta-feira (20) pela prefeita Juliana Carvalho.

A medida foi tomada em decorrência dos estragos causados pela chuva da semana passada. O decreto ainda não foi incluído na lista de municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública da Defesa Civil estadual.

A administração municipal aponta que 5,5 mil pessoas foram afetadas pela inundação. Destas, 191 estão desabrigadas e foram alocadas no Ginásio Eliseu Quinhones. Outras 900 estão desalojadas, acolhidas em casas de parentes ou amigos. O município também resgatou 285 animais, abrigados em dois locais do município.

Mesmo com a estabilização no nível dos rios, Eldorado do Sul segue enfrentando problemas. Bairros como Cidade Verde, Chácara e Vila da Paz ainda estão alagados.

As aulas em cinco escolas atingidas pela cheia do Rio Jacuí seguem suspensas por tempo indeterminado. Eventos programados para serem realizados no município também foram cancelados.

A Defesa Civil municipal afirma que segue monitorando de perto as condições climáticas e os níveis dos rios na região. Para auxiliar as pessoas prejudicadas, a prefeitura solicita ajuda com produtos de limpeza, roupas e alimentos.