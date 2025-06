Neve em Porto Alegre? Especialista explica se nevasca poderia atingir a Capital

Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção, é um dos pontos que aparecem nas imagens. @dougigsouza / Instagram / Reprodução

Um vídeo gerado com inteligência artificial (IA) mexeu com a imaginação dos porto-alegrenses, ainda mais após semanas em que as temperaturas entraram em queda. Como seria se nevasse em Porto Alegre?

As imagens produzidas (veja o vídeo da "neve" abaixo) mostram pontos turísticos e vias importantes da cidade tomados pelo branco da neve. Parte do Parcão se tornou pista de patinação no gelo.

O tom humorístico não é deixado de lado no vídeo, com a brincadeira de que o gaúcho se diz resistente ao frio. Em certo momento, rodeados pela neve, quatro homens — "us guri" — aparecem de regata e bermuda fazendo churrasco.

Nas imagens, aparecem locais icônicos como o Centro Administrativo, o Viaduto da Borges, o Parque Farroupilha (Redenção) e os estádios da Capital, Beira-Rio e Arena do Grêmio em um cenário de nevasca.

Vídeo feito por IA imagina neve em Porto Alegre:

Apesar de ser o desejo de alguns, como mostram os comentários, nevar na capital gaúcha seria raridade.

— É bem difícil nevar, principalmente em áreas do Brasil que fiquem abaixo de um determinado limiar de altitude. Abaixo de mil metros, já fica muito difícil de nevar no Brasil. Tem que ter uma condição muito boa para a ocorrência disso: questão de chuva, camada de ar muito frio. Então, a ocorrência de neve em Porto Alegre seria muito, muito, muito restrita, com pouca possibilidade disso ocorrer — explica o meteorologista Guilherme Borges, da Climatempo.

Ele ressalta que, para nevar, é necessária uma combinação de massa de ar polar muito potente, com condição de chuva sobre essa camada, gerando umidade elevada. Temperaturas abaixo de zero criam um cenário mais favorável para todo o processo que leva à formação da neve.

— Olhando principalmente as tendências que o planeta tem de aquecimento hoje, isso fica muito difícil de ocorrer — acrescenta.

Em um cenário hipotético, partes mais elevadas da capital gaúcha teriam maior propensão para ter acúmulo dos flocos:

— Quanto mais a gente sobe na atmosfera, mais esfria. Então, consequentemente, se tivéssemos uma umidade mais alta nas regiões mais elevadas de Porto Alegre, provavelmente teríamos registro de maior acúmulo de neve em comparação às outras áreas. Mas só reforçando: isso é bem difícil de acontecer.

No passado

Há mais de 40 anos, em 24 de agosto de 1984, moradores da Capital foram surpreendidos por neve. Segundo a reportagem de Zero Hora na época, o termômetro marcava 5°C na Praça da Alfândega. Ruas de partes mais altas da cidade chegavam a ter uma camada branca de 10 a 20 centímetros. O fenômeno gerou até mesmo confusão entre os meteorologistas para conseguir classificá-lo. À época, a neve foi explicada pela massa de ar polar intensa vinda do sul da Argentina, queda da temperatura, nebulosidade e cobertura total do céu.

Leia Mais Leandro Staudt: a histórica neve em Porto Alegre

— É um caso muito à parte. Provavelmente, tínhamos uma condição de inversão de temperatura, em que a camada da superfície estava um pouco mais quente, mas a atmosfera estava muito mais gelada do que realmente aparentava nos termômetros — pontua hoje o meteorologista Guilherme Borges.

Zero Hora noticiou outros dois casos, em 1994 (8 de julho) e em 2000 (12 de julho), mas do que foi então classificado como neve granular, caracterizada por partículas muito pequenas de gelo.