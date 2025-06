Dois terços do dique do Sarandi precisam de obras de reforço; em vídeo, veja como está o local onde houve vazamento

A infiltração registrada no dique do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, na quarta-feira (25), revela como uma das principais estruturas destinadas a conter inundações na Capital ainda necessita de reparos significativos.

Danificada em diferentes pontos durante a enchente de maio de 2024, a barreira começou a receber melhorias em agosto do ano passado — interrompidas no começo do ano após uma decisão judicial revertida somente nesta quinta (26).

Como resultado, cerca de dois terços dos 3,5 quilômetros de extensão do dique ainda precisam receber melhorias como reforço na estrutura e elevação da altura. A liberação judicial permite que as obras avancem por até 300 metros, onde não houver casas com moradores.

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a possível causa da infiltração verificada nesta semana é a "degradação da estrutura" agravada por intervenções irregulares no local ao longo das últimas décadas, como construção de moradias irregulares. A inundação do ano passado já havia provocado um rompimento nas proximidades desse local.

Estudos realizados depois da tragédia de 2024 indicaram que o dique apresenta problemas estruturais e uma altura irregular e insuficiente, variando de uma cota próxima de 4m até cerca de 4m50cm em boa parte do percurso — bem abaixo do patamar de 7m previsto no projeto original do governo federal elaborado entre os anos 1960 e 1970.

Em razão disso, um trecho inicial de 1,1 quilômetro, sem moradias ao redor, foi reforçado e elevado a uma cota de 5m80cm no trecho entre a freeway e o começo da zona habitada do bairro Sarandi. A obra foi concluída em janeiro, e o avanço passou a depender da remoção de 57 famílias que habitam o topo ou o entorno do dique nos 300 metros seguintes (que correspondem à segunda de três etapas previstas de trabalho).

Em março, a Justiça barrou a continuidade das reformas em razão de uma parte dessas famílias discordar das condições oferecidas para encontrar novas casas e permitir a demolição de seus antigos imóveis. Seis dessas famílias permanecem no local. Há queixas em relação a dificuldades para adquirir uma nova moradia com os R$ 200 mil do programa Compra Assistida ou alugar um espaço com R$ 1 mil mensais do projeto Estadia Solidária. Com a reversão da liminar, o Dmae poderá recuperar esse novo trecho justamente onde se encontra o ponto de vazamento desta semana.

Ainda faltaria, porém, iniciar o trabalho de recuperação nos cerca de dois quilômetros restantes da estrutura. Nesse caso, o progresso das obras dependerá da realocação de cerca de 500 famílias que também vivem ao longo do trajeto do dique. Segundo informação da assessoria de imprensa do Dmae, esse trabalho "está sendo conduzido pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e pela Procuradoria-Geral do Município (PGM)". O início e a conclusão dessa terceira e última etapa dependem do avanço dessas negociações.

Para elevar todo o dique à cota prevista originalmente de 7m, o que está nos planos da prefeitura em um segundo momento, seria preciso aumentar ainda mais a quantidade de famílias realocadas para permitir a ampliação da base da estrutura. Ainda não há previsão exata para esse projeto se concretizar.

Fases de recuperação do dique

Fase 1 — Freeway até a casa de bombas 10

Extensão : 1,1 km

: 1,1 km Situação: concluída

Fase 2 — Casa de Bombas 10 até ponto em que houve rompimento na enchente de 2024

Extensão : 300 metros

: 300 metros Situação: estava suspensa por decisão judicial, revertida agora. Prazo para conclusão indefinido, dependendo das condições climáticas, conforme o Dmae.

Fase 3 — Ponto de rompimento até Assis Brasil