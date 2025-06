Do coração de Porto Alegre para o mundo: a ascensão industrial das bancas do Mercado Público

O novo episódio do Perimetral Podcast mergulha nas histórias de bancas que nasceram no Mercado Público de Porto Alegre e romperam a fronteira do centro comercial. Conduzido pela colunista Juliana Bublitz e pelo repórter de Zero Hora, Guilherme Gonçalves, o programa recebe Clóvis Althaus, proprietário do Café do Mercado, Sérgio Lourenço, sócio da Banca do Holandês, e Gabriel Mendo, sócio e filho do fundador da Japesca.