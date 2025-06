Dmae reforça comportas do dique da Castelo Branco às vésperas de previsão de chuva forte em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) reforçou nesta sexta-feira (27) as estruturas de contenção de água de comportas do dique da Avenida Castelo Branco. O serviço é realizado nas comportas 9, 11, 13 e 14, que estão temporariamente fechadas.

De acordo com o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone, além de sacos de areia , a medida preventiva é feita com argilas nos dois lados da estrutura.

Praia de Belas

Ainda durante a tarde desta sexta, equipes do Dmae também estavam em ruas do bairro Praia de Belas, em pontos que registraram acúmulo de água com a chuva dos últimos dias. De acordo com o órgão, uma intervenção na rede de drenagem foi iniciada na região, principalmente nas ruas mais baixas.