Dmae inicia fechamento definitivo de quatro comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) deu início nesta terça-feira (3) às obras de fechamento definitivo de mais quatro comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. Os trabalhos começaram pela comporta de número 13, localizada sob a Avenida Castelo Branco, na zona central da Capital, que terá a passagem substituída por uma estrutura de concreto armado.

Ainda neste mês de junho, o Dmae prevê iniciar as obras para fechar de forma definitiva as comportas 8, 9 e 10, também sob a Castelo Branco. A previsão é que os trabalhos nos quatro pontos sejam concluídos até janeiro de 2026, com investimento de R$ 3,1 milhões.

A obra é uma das acompanhadas pelo Painel da Reconstrução, ferramenta do Grupo RBS que monitora os repasses de recursos e projetos para recuperação do RS após a enchente de maio de 2024.

Inicialmente, o Dmae previa começar a fechar estas quatro comportas ainda em maio. Contudo, segundo o órgão, a área das obras tem redes de gás, eletricidade e fibra óptica subterrâneas, o que tornou necessário alinhar o cronograma das atividades com os das prestadoras de serviço, a fim de evitar interrupções posteriores. Por isso, houve atraso de algumas semanas.

Este mesmo trabalho de fechamento definitivo com concreto foi feito nas comportas 3, 5 e 7, localizadas no traçado do muro da Mauá.

Ainda conforme o Dmae, outras quatro comportas foram reformadas. Os portões de número 1, 2, 4 e 6 receberam melhorias de vedação e mobilidade. Eles foram testados no início de maio e estão em boas condições de operação.

Substituição

Além das comportas que estão sendo fechadas de forma definitiva, outras serão substituídas. É o caso das estruturas de número 11, 12 e 14, também junto à Avenida Castelo Branco. Conforme o Dmae, estas estruturas serão reforçadas com portões projetados especificamente para as necessidades de cada região.

O investimento será de R$ 8,2 milhões. Também de acordo com o Dmae, estas obras começarão "neste segundo semestre", e a previsão de conclusão é de 10 meses após o início dos trabalhos.

Conforme projeção do Dmae, ao fim de todas as intervenções, o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre terá sete comportas, com 45 metros de abertura total. Até a enchente de 2024, eram 14 comportas, com 150 metros de abertura no dique.

Como ficarão as comportas do sistema de proteção contra cheias