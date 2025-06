Dique do bairro Sarandi, em Porto Alegre, está com infiltração, e água começa a vazar; veja vídeo

Moradores acompanham situação do dique do Sarandi. André Ávila / Agencia RBS

O dique do bairro Sarandi, na Vila Nova Brasília, em Porto Alegre, está com infiltração, e a água começou a vazar na tarde desta quarta-feira (25). O problema deixou moradores apreensivos, e mobilizou o prefeito Sebastião Melo.

O local do vazamento fica na Avenida Dique, na quadra entre a Rua Aderbal Rocha de Fraga e Avenida Souza Melo. A infiltração acontece pela parte inferior da estrutura.

No local, Melo informou que a prefeitura adotaria uma medida emergencial para controlar o vazamento:

— Vamos fazer um paliativo aqui, numa obra que já poderia ter sido feita, se não fosse um impedimento judicial. Vamos despejar tantos quantos caminhões de argila forem necessários. Os rios estão estáveis e vão baixar até sábado.

A população acompanhou aflita a situação. No lado externo do dique, acumulou muita água, mas ainda distante de oferecer risco por transbordamento, como aconteceu na enchente de maio de 2024.

— Não tem necessidade (de sair do Sarandi) — informou Melo, descartando qualquer possibilidade de evacuação pela população da região.

Pouco antes das 17h chegou o primeiro caminhão carregado de argila. O material foi depositado sobre o vazamento.

Moradores questionam Melo se medida será eficaz

O prefeito foi questionado pelos moradores se a aplicação de argila, chamada de medida paliativa, seria suficiente para impedir que a água chegasse às casas do local.

— Em relação ao conserto que vai ser feito agora, será que não vai estourar? — questionou um residente.

Melo não respondeu diretamente à pergunta, mas disse que "a polícia estará aqui do lado e nós vamos garantir o que estamos fazendo".

Leia Mais Hidrólogo projeta que atual cheia do Guaíba será menor do que as três enchentes anteriores em Porto Alegre

Outra moradora perguntou a Melo se há chance de rompimento do dique:

— Tem chance de estourar de novo aqui? — questionou.

A hipótese foi rechaçada pelo prefeito:

— Não tem nenhuma informação que diga que isso vai acontecer.

Na sequência, os moradores realizaram diversas perguntas a Melo que discorreu sobre a situação do Guaíba e a perspectiva de que o nível da água baixe, assim como a impossibilidade de continuar a obra no dique.

Justiça negou pela terceira vez a remoção de casas no bairro Sarandi

Melo falou que irá continuar a obra no dique mesmo que a ordem judicial que impede os trabalhos seja mantida.

O prefeito criticou a negativa da Justiça, que pela terceira vez impediu a prefeitura de Porto Alegre fazer a remoção de casas do dique do bairro Sarandi, na Zona Norte. A ação de reintegração de posse com tutela de urgência foi ajuizada pela prefeitura na tarde de domingo (22). A intenção do município é concluir as obras de recuperação e melhoria da estrutura.

Máquina retroescavadeira limpa área onde estaria acontecendo uma infiltração no dique do Sarandi. André Ávila / Agencia RBS

No recurso, o município voltou a pedir autorização judicial para retomar a demolição de casas desocupadas, destruídas e em escombros, localizadas justamente no trecho onde está infiltrando a água nesta quarta-feira. Entre os argumentos estava a iminência de uma nova inundação na bacia do Rio Gravataí, que banha a região.

Leia Mais Sobe para cinco o número de mortos devido à chuva no RS

A juíza plantonista Eveline Radaelli Buffon indeferiu o pedido no final do dia. Segundo a magistrada, a prefeitura não apresentou "laudo técnico sobre o impacto das cheias sobre o dique, bem como um plano emergencial de alocação das famílias que ainda se encontram no local".