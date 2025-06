Defesa Civil presta apoio a moradores da Praia do Paquetá, em Canoas; maioria decidiu ficar nas casas, mesmo com cheia

Região é afetada pela enchente do Rio dos Sinos e do Delta do Jacuí.

A Defesa Civil de Canoas segue acompanhando a situação da enchente na Praia do Paquetá e na região da Rua da Barca. As regiões ribeirinhas são atingidas com a alta dos níveis do Rio dos Sinos e Delta do Jacuí. Das 120 famílias que vivem na localidade, cem optaram por permanecer nos endereços. Cerca de 60 pessoas deixaram as casas e foram ficar com parentes ou amigos.