Defensoria Pública pede esclarecimentos à prefeitura de Porto Alegre sobre morte de duas pessoas em situação de rua

Defensoria pediu cópia do plano da Operação Inverno para a prefeitura. Antonio Valiente / Agencia RBS

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul encaminhou um ofício à prefeitura de Porto Alegre pedindo esclarecimentos sobre o acolhimento de pessoas em situação de rua durante o frio. O órgão afirma que recebeu denúncias de ações em que equipes da prefeitura retiraram pertences, incluindo cobertores, da população em situação de rua.

Além disso, a Defensoria também questiona sobre as mortes de duas pessoas em situação de rua, que teriam ocorrido em razão das baixas temperaturas. O documento solicita a cópia do plano da Operação Inverno deste ano, o detalhamento do fluxo de acolhimento, a identificação dos dois óbitos e um relato sobre as abordagens realizadas na semana passada.

Procurada, a prefeitura não confirmou o recebimento do ofício até o início da noite desta segunda-feira (2). Sobre as mortes ocorridas na quinta (29), a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) informou que reforçou os serviços de atendimento a essa população.

Ainda de acordo com a prefeitura, equipes de ronda noturna percorrem a região central oferecendo acolhimento. Desde quinta, 300 pessoas foram acolhidas no Ginásio do Demhab, no bairro Santana.