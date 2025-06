Das 57 famílias que viviam junto ao dique do Sarandi, 21 têm moradia garantida

Decisão judicial desta quinta-feira permitiu retomada das obras de reforço no dique. Duda Fortes / Agencia RBS

Das 57 famílias que residiam junto ao dique do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, 21 têm novas casas garantidas pelo poder público. O número, equivalente a 36% das famílias, foi atualizado nesta quinta-feira (26) pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab).

Independentemente da garantia do imóvel, 52 famílias estão recebendo um auxílio de R$ 1 mil mensais para custear o aluguel ou a permanência na casa de parentes, por meio do programa Estadia Solidária. A prefeitura garante que o pagamento foi disponibilizado a todos, e que não recebe somente quem não solicitou o benefício.

No momento, apenas sete famílias seguem morando na Rua Aderbal Rocha de Fraga, em moradias que precisam ser demolidas para o avanço das obras de recuperação do dique.

Casos distintos

Entre os moradores da região, 52 se encaixam nos critérios do programa Compra Assistida, do governo federal. Destes, 18 já escolheram imóveis e assinaram contratos para a aquisição da residência por meio do programa e estão na fase final de ajustes para a mudança.

Outros 27 ainda estão em busca do imóvel para a aquisição, mas já saíram da região.

Das sete famílias que permanecem residindo na área próxima ao dique, quatro tiveram imóveis aprovados pela Caixa Econômica Federal no Compra Assistida. Nos outros três casos, o imóvel escolhido foi rejeitado por técnicos do banco.

Essas famílias também recebem o benefício de R$ 1 mil — conforme o Demhab, como incentivo à busca por moradia para locação enquanto tentam a compra da casa definitiva.

— Dessas famílias, três tiveram o imóvel reprovado, porque não atendia às exigências do setor de engenharia da Caixa, e as demais estão aguardando a assinatura do contrato. Algumas por questão de interveniente quitante, que são casos de financiamento com outros bancos que a Caixa resolve, e outras por pendências formais ao longo do processo. Nossa expectativa é de que brevemente essa situação se resolva — diz o diretor do Demhab, André Machado.

Das cinco famílias que não se enquadraram no critério do Compra Assistida, duas já foram encaminhadas pela prefeitura para acessar casas construídas pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon/RS), no bairro Partenon.

Em outro caso específico, um proprietário adquiriu um imóvel juntando recursos próprios de FGTS com o aporte de R$ 128 mil do Demhab pelo programa Bônus Moradia.

Ainda há duas famílias cujos dados estão sendo reanalisados pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH), para verificação de que se tratam de dois núcleos familiares separados.

Os números