Cota de inundação, ruas alagadas e medidas de prevenção: Porto Alegre segue atenta ao nível do Guaíba

Em condomínio na Rua Dra. Rita Lobato, no bairro Praia de Belas, moradores precisaram contratar bombas para remover água.

Os moradores de Porto Alegre acordaram nesta quarta-feira (25) com frio e apreensivos com a notícia de que o nível do Guaíba atingiu a cota de inundação — 3 metros — no Cais Mauá, no Centro Histórico. Ruas do 4º Distrito, na Zona Norte, e na área central, no bairro Praia de Belas, registram alagamentos.

No bairro Praia de Belas, o acúmulo da água já ocupa parte das calçadas. Na esquina da Rua Dra. Rita Lobato com a Avenida Borges de Medeiros, o transbordamento alagou o térreo de um dos prédios ainda na sexta-feira (20). A cada hora, o volume sobe mais. O condomínio contratou um serviço de bombeamento para retirar o excesso. Moradores de apartamentos rentes à altura da rua deixaram as unidades na terça-feira (24) com receio da elevação da água.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a situação no bairro é resultado do alto nível do Arroio Dilúvio. A drenagem na região funciona "por gravidade" e ainda não há sistema de bombeamento. Leia a nota do departamento na íntegra abaixo.

O que diz o Dmae

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que o acúmulo de água nas vias mais baixas do bairro Praia de Belas é causado pela elevação do nível do Arroio Dilúvio. Não há sistema de bombeamento nesta área da cidade, e a drenagem das vias ocorre por gravidade.

Em razão da cheia, há represamento nas tubulações. A solução do problema passa pelo redirecionamento da rede, para uma das casas de bombas mais próximas. O projeto da obra já foi contratado pelo Dmae e está em fase de elaboração.

Outros pontos

Na esquina das ruas Voluntários da Pátria e Almirante Tamandaré, no Quarto Distrito, a água já avançava no entorno de um posto de gasolina.

Segundo o Dmae, "o extravasamento de água observado na avenida Polônia e ruas Álvaro Chaves e Voluntários Pátria ocorre nos condutos forçados Polônia e Álvaro Chaves. O projeto de reforço nas estruturas de drenagem urbana foi contratado após a cheia histórica, em 9 de julho de 2024, e concluído em maio de 2025. A obra terá investimento superior a R$ 1,2 milhão, e tem edital de licitação em fase de formatação".



Cartão postal de Porto Alegre, o Mercado Público da Capital alagado foi uma das cenas mais emblemáticas da enchente de 2024. O temor entre os permissionários é de que o pesadelo se repita.

— Estamos nos mantendo sob aviso e tomando precauções, fazendo o mínimo de pedidos possíveis para não correr o risco de perder mercadoria — conta Gian Ferreira, 29 anos, gerente da Banca 43.

Gian Ferreira diz que Banca 43 loja prepara medidas preventivas no Mercado Público.

Comércio se prepara

De olho no nível do Guaíba, os empresários da Capital estão em atenção e reforçando planos de ação contra possíveis alagamentos.

Visitas constantes a sites que mostram o nível do Guaíba e alinhamento de estratégias para contornar eventuais acúmulos de água entraram na rotina de negócios localizados em bairros e regiões como Centro e o 4º Distrito.

Sacos de areia colocados na Avenida Polônia, na Zona Norte.

Com muitos empresários castigados de forma severa na enchente do ano passado, a preparação e o monitoramento ganham destaque. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Arcione Piva, também cita um ambiente de atenção em áreas tradicionalmente afetadas por alagamentos.

Nível do Guaíba

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) emitiu nesta manhã o seu boletim diário sobre a atual cheia projetando que, no pior cenário, o nível do Guaíba seguirá em alta por mais um dia, quando atinge o ponto mais elevado das águas.

Guaíba atingiu a cota de inundação no Cais Mauá.

Ainda conforme a previsão, as águas do Guaíba começam a baixar ao longo da quinta-feira (26) e seguem a tendência de queda até o fim do mês.