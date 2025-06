Com pichações e lixo no espelho d'água, Largo dos Açorianos volta a ser alvo de vandalismo

Novamente, o Largo dos Açorianos, em Porto Alegre, está tomado de pichações. Revitalizado em 2019, o espaço público fica localizado no limite entre o Centro Histórico e a Cidade Baixa. Bancos, lixeiras, arquibancadas e a Ponte de Pedra são alvos dos vândalos. Há dezenas de rabiscos em toda a área de 19,2 mil metros quadrados.

— Cheguei a contar mais de 60, mas me perdi. Toda hora aparece uma nova pichação — diz o aposentado Rômulo Oliveira, 72 anos, morador da Rua Washington Luiz.

Em 2022, Zero Hora havia noticiado o mesmo problema no Largo dos Açorianos. Após a reportagem, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fez a remoção das pichações. Desde então, o local voltou a receber os rabiscos.

A manutenção do largo é feita pela Ordem dos Advogados do Brasil no Estado (OAB/RS), adotante do local desde dezembro de 2019. Questionada, a entidade afirmou que é responsável apenas pelo corte de grama, manutenção dos canteiros, limpeza dos espelhos d’água, varredura e recolhimento de lixo, manutenção preventiva das bombas hidráulicas e instalação de sinalização de educação ambiental e informativa, conforme o Termo de Convênio de adoção do largo, assinado com a prefeitura de Porto Alegre.

O comunicado ainda afirma que, "embora a restauração do patrimônio histórico pichado não seja de responsabilidade da OAB/RS, a entidade já realiza a aplicação de tinta cal sobre as pichações, como medida paliativa".

Em nota, a prefeitura de Porto Alegre diz que a OAB seria responsável pela limpeza do espaço público, sem deixar claro se isso inclui também a remoção de pichações.

"Segundo o termo de adoção, a OAB é responsável pela capina, paisagismo, limpeza, varrição e recolhimento de lixo da área. A parceria ainda permite a manutenção das bombas e remoção de matéria orgânica do lago de uma a duas vezes por ano. Além disso, a limpeza dos resíduos superficiais ocorre toda semana", diz a prefeitura.

As respostas das duas partes (leia as íntegras no final da reportagem) não dizem se as pichações serão removidas e quem faria este serviço.

Sujeira no espelho d'água

Outro problema apontado por frequentadores do largo é o acúmulo de lixo no espelho d'água. No ano passado, a prefeitura chegou a esvaziar os lagos superior e inferior, por sucção e bombeamento, para que as paredes laterais e o fundo fossem limpos com escovas e hidrojateamento.

Na ocasião, foram retirados 48 metros cúbicos de lodo. Também foi feita a vedação das juntas de dilatação. Para a realização do serviço, carpas e tilápias que habitavam no local foram retiradas. O processo foi conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Pessoas jogam lixo dentro dos lagos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Agora, o espelho d'água está novamente sujo. No local, são jogados lixos, como caixas de papelão, e até roupas. Segundo a Smamus, a limpeza de resíduos superficiais ocorre toda semana. Em abril, equipes ligadas à pasta fizeram o plantio de espécies nativas no local, como pau-ferro, ipê-roxo e pitangueira.

Espaço de lazer

O Largo dos Açorianos ficou quase três anos fechado para ser submetido a um processo de revitalização, sendo entregue para o público em 22 de agosto de 2019. A reforma custou R$ 5,4 milhões.

O local, composto pela histórica Ponte de Pedra, dois lagos, queda d’água, arquibancadas, iluminação cênica, bancos e passeio público tornou-se um dos principais pontos de lazer da comunidade. A empresária Luana de Castro, 33 anos, usa o espaço para passear com seu cachorro.

— Antes da revitalização, eu subia para a Praça da Matriz para passear com ele. Dá para ver que não está mais tão bonito, mas ainda frequento, pois acho seguro — disse Luana na tarde desta segunda-feira (9).

Morador do bairro Praia de Belas, Renato Paz passa todos os dias pelo largo para levar seu filho, Lucas, ao colégio ACM.

— Está feio. Passo por aqui desde que revitalizaram e foi só caindo. As pessoas não têm educação, fazem rabiscos que ninguém entende. É ruim para a cidade, afasta muita gente — diz Renato.

O porto-alegrense Renato Paz reclama do aumento no número de pichações no local. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Procurada, a Secretaria Municipal de Segurança (SMSeg) diz que não recebeu denúncias de pichações na área este ano. A pasta não diz se a Guarda Municipal realiza rondas no local ou se faz o monitoramento por câmeras.

"Para flagrante de vandalismo pela Guarda Municipal, o fato deve ser denunciado no momento da ação por meio dos canais do 156", atesta a SMSeg.

História

A Ponte de Pedra no largo foi tombada pelo município em 1979. Em 1846, o então Conde de Caxias, que era o presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul e ficaria conhecido como Duque de Caxias, decidiu mandar construir uma travessia de pedra para substituir outra, de madeira, que existia no local desde 1825. A ponte ajudava na conexão da cidade com a margem esquerda do Riachinho, atual Arroio Dilúvio, que passava por ali antes de sofrer processo de canalização.

No outro lado da via, o Monumento aos Açorianos é outra referência importante da cidade. A obra é uma homenagem à chegada dos 60 casais açorianos à Capital, antigo Porto dos Casais, em 1752. Foi inaugurada em 1974 e fica na Praça dos Açorianos, destacando-se em meio ao trânsito intenso de veículos.

Nota da OAB na íntegra:

"A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), adotante do Largo dos Açorianos desde dezembro de 2019, informa que realiza, regularmente, as ações previstas no Termo de Convênio firmado com a Prefeitura de Porto Alegre e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Conforme o convênio, são de responsabilidade da entidade a roçada da grama, a manutenção dos canteiros, a limpeza dos espelhos d’água, a varredura e o recolhimento de lixo, além da manutenção preventiva das bombas hidráulicas e da instalação de sinalização de educação ambiental. A OAB/RS ressalta, no entanto, que não estão no escopo do convênio os danos causados por eventos realizados por terceiros ou decorrentes de força maior, como vandalismo ou depredações.

Embora a restauração do patrimônio histórico pichado não seja de responsabilidade da OAB/RS, a entidade já realiza a aplicação de tinta cal sobre as pichações, como medida paliativa, sempre respeitando as diretrizes de preservação do patrimônio público.

A Ordem gaúcha reafirma seu compromisso com a preservação e o cuidado do espaço público e esclarece que irá encaminhar equipe técnica ao local para reforçar a limpeza do espelho d’água. Referente aos atos de vandalismo, como as pichações, comunicará aos órgãos competentes para as devidas providências."

Nota da prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Porto Alegre esclarece que o Largo dos Açorianos é um espaço adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS). Segundo o termo de adoção, a OAB é responsável pela capina, paisagismo, limpeza, varrição e recolhimento de lixo da área.

A parceria ainda permite a manutenção das bombas e remoção de matéria orgânica do lago de uma a duas vezes por ano. Além disso, a limpeza dos resíduos superficiais ocorre toda semana.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realiza a manutenção de lixeiras e do viaduto.

A Secretaria Municipal de Segurança informa que não recebeu denúncias de pichação na área este ano. Para flagrante de vandalismo, o fato deve ser denunciado no momento da ação por meio dos canais do 156.