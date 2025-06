Com mais de mil ingressos vendidos, Arraial do Vila Flores segue neste domingo

Programação inclui dança das cadeiras, corridas, pescaria, casamento caipira e até um casamento coletivo. Denzel Valiente / Agencia RBS

Junho chegou, dando início ao calendário de festas de São João. Em Porto Alegre, o final de semana é de arraial no Centro Cultural Vila Flores, no Quarto Distrito. Neste sábado (7), a festa reuniu centenas de pessoas em meio a brincadeiras, música, pratos e bebidas típicas.

Esta é a 12ª edição do evento, que acontece desde 2014. No ano passado, devido à enchente no Estado, a festa foi realizada em agosto. Neste ano, voltou ao calendário tradicional.

— Ele é inteiramente realizado pelos vileiros, pela nossa comunidade, por quem tem seus espaços de trabalho aqui. A gente faz o quentão, faz a decoração. É uma festa que já começa muito antes e culmina nesse evento maravilhoso para o qual a gente convida a cidade a vir, a viver. — comemora a gestora cultural do Vila Flores, Antônia Wallig.

Clima de festa e brincadeira em família

Durante as oito horas de arraial deste sábado, a programação incluiu dança das cadeiras, corrida da colher, corrida do saco, pescaria, casamento caipira e até um casamento coletivo. As brincadeiras são pensadas para que crianças e adultos se divirtam juntos.

A festa foi embalada por músicas tradicionais de São João. Na parte culinária, o público encontrou doces, pipoca, crepes, pastéis, sanduíches e o clássico quentão de vinho tinto.

Leia Mais Casamenteiro e padroeiro dos humildes: festejos a Santo Antônio seguem até o dia 13 em Porto Alegre

Arraial segue no domingo

Conforme a organização do evento, mais de mil ingressos foram comprados antecipadamente. Durante o sábado, já não havia mais ingressos disponíveis para compra no local. A recomendação é para que os interessados adquiram previamente as entradas para o domingo (8).