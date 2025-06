Com jatos d'água programados, três fontes históricas são reativadas no centro de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre reativou três fontes históricas no centro da Capital. Duas ficam na Praça da Alfândega , na Rua dos Andradas, e uma, na Praça Marquesa de Sevigné , entre as ruas Coronel Genuíno e Lima e Silva. O investimento nesses restauros foi de R$ 395 mil , segundo o município. Por enquanto, esses são os únicos chafarizes operando no bairro.

Segundo Schirmer, as fontes da Praça da Alfândega ficarão ligadas a cada meia hora (veja os horários no final da reportagem).

Os três chafarizes

Outro chafariz que voltou funcionar no local foi o do monumento em homenagem ao General Osório, inaugurado em 1933. Seu último restauro ocorreu em 2011, com recursos do governo federal. Depois disso, os jatos d'água funcionaram por apenas um mês.