Com chegada de nova onda de frio, prefeitura afirma estar preparada para acolher pessoas em situação de rua em Porto Alegre

Na noite de domingo (29), 385 pessoas buscaram os espaços da prefeitura. Dessas, 120 pernoitaram no abrigo do Demahb, no bairro Santana; 125 no abrigo do 4° Distrito, na Comendador Azevedo e os outros 140, no Albergue Dias da Cruz, na Avenida Azenha e no Albergue Acolher 2, na Rua Morretes, bairro Santa Maria Goretti.